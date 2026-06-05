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Fallo de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell Castilla y León

El jurado valora todas las candidaturas excepto las presentadas a la categoría de Mejor Startup, que se decidirá próximamente en votación popular

Fallo premios empresa del año

Fallo premios empresa del año / José Luis Fernández / LZA

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A. B.

Zamora

El jurado de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell Castilla y León decidió el pasado miércoles, reunido en la sede de LA OPINIÓN-EL CORREO, los ganadores de los galardones que se entregarán el próximo mes de julio en Zamora.

Asistieron el presidente del jurado, Fernando Manuel Alonso, director provincial del IECyL, en representación de la Consejería de Industria; Pablo Junceda, director general adjunto de Banco Sabadell; Marta Villaverde, client manager en Úbico (en remoto); Luis Garrido, subdirector del periódico y Carlos Zardaín, gerente del mismo; Marian Hidalgo, secretaria general del Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León (en remoto) y José María Esbec, presidente de CEOE-Cepyme Zamora, en representación de CEOE Castilla y León.

Los miembros del jurado votaron entre los candidatos presentados a siete de las ocho categorías, pues el premio a la Mejor Start-up se decidirá mediante una votación popular que se abrirá en breve.

Ya están decididos, aunque se darán a conocer en la gala de julio, los ganadores del premio Trayectoria Empresarial, Impacto Social, Empresa+Internacional, Empresa+Sostenible, Empresa Familiar, el premio Empresario del Año y el más importante, el Premio Empresa del Año.

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Esta será la tercera edición de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell Castilla y León.

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