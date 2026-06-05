La Diputación financiará al 100% la compra de furgonetas para garantizar el reparto de comida en los pueblos de Zamora

La Diputación de Zamora financiará íntegramente la compra de nuevas furgonetas destinadas al reparto de comida en el medio rural. La medida, dotada con 150.000 euros y publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia, permitirá a los ayuntamientos que prestan este servicio renovar unos vehículos que, en muchos casos, acumulan años de uso y un elevado coste de mantenimiento.

"Muchos ayuntamientos nos han planteado que esas furgonetas isotérmicas con el paso de los años presentan un deterioro y para sus arcas municipales es muy complicado hacer esa renovación de ese vehículo fundamental para hacer esa distribución de comida y prestar un servicio que permite que muchas personas mayores sigan viviendo aún en nuestros pueblos", comentó el dirigente de la institución provincial, Javier Faúndez. Iniciativa que anunció acompañado del diputado de Política Social y Familia, Ramiro

Las ayudas cubrirán hasta 30.000 euros por vehículo y estarán dirigidas a los municipios que utilizan los Centros Municipales Integrados (Cemis), antiguos comedores sociales, para elaborar y distribuir comida a los núcleos de población pertenecientes a ese ayuntamiento.

La convocatoria priorizará a los ayuntamientos que suministran comida a otros municipios y, en segundo lugar, a aquellos que la distribuyen entre distintas entidades o anejos de su propio término municipal. Los municipios con un único núcleo de población quedarán excluidos de la línea de ayudas.

Collares con función de "vallado virtual"

Junto a esta medida, Faúndez detalló que la Diputación de Zamora reforzará una de las convocatorias más novedosas impulsadas en los últimos años para el sector ganadero. La institución duplicará hasta los 600.000 euros las ayudas destinadas a la adquisición de collares de vallado virtual para ganado extensivo, frente a los 300.000 euros consignados en la primera edición.

Ayuda "pionera a nivel nacional", remarcó el presidente, y que tiene como principales objetivos "favorecer la instalación y que muchas familias se puedan dedicar a la ganadería extensiva en la provincia". Además, también propiciará "esa labor que hace la ganadería extensiva, que es, la limpieza de montes para la prevención de incendios".

Novedosa convocatoria que el pasado ejercicio despertó un notable interés entre los profesionales del sector con 77 solicitudes registradas que superaron ampliamente la disponibilidad presupuestaria, permitiendo atender únicamente a 49 explotaciones. "Se quedó bastante gente fuera y, por eso, este año hemos duplicado la ayuda, que se publicará el próximo lunes en el Boletín Oficial de la Provincia", subrayó Faúndez.

Con el aumento de la dotación económica, la Diputación pretende ampliar el número de beneficiarios y seguir impulsando una herramienta que facilita el manejo del ganado mediante geolocalización, al tiempo que contribuye a la limpieza de montes y a la prevención de incendios forestales.

La nueva convocatoria permitirá subvencionar hasta 100 collares por explotación con una ayuda del 50% de la inversión. Además, incorpora por primera vez al ganado caballar y mantiene la posibilidad de incluir explotaciones caprinas, consideradas especialmente útiles para las labores de desbroce.

Entre las novedades de la convocatoria también figura una modificación de los criterios de valoración. En esta ocasión, se favorecerá a las explotaciones de mayor tamaño, después de que muchas de ellas quedaran fuera de las ayudas el pasado año. Asimismo, recibirán una puntuación adicional los ganaderos que presentaron solicitud en la anterior convocatoria y no obtuvieron la subvención.

La convocatoria permitirá justificar inversiones realizadas desde el 1 de enero de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2026, otorgando a los beneficiarios un plazo de tres meses, desde la resolución de las ayudas, para la justificación de las mismas.