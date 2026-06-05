Ayudas para fortalecer la red de Casas de Zamora repartidas por España y Latinoamérica

La Diputación Provincial de Zamora ha publicado la convocatoria de subvenciones destinadas a las Casas de Zamora para la realización de actividades culturales y para actuaciones de reparación, mantenimiento, conservación y equipamiento de sus locales sociales durante el año 2026. La línea de ayudas, aprobada por la Junta de Gobierno, cuenta con una dotación económica de 30.000 euros.

La convocatoria tiene como finalidad respaldar la labor que estas entidades desarrollan fuera de la provincia, manteniendo vivos los vínculos culturales, sociales y tradicionales con Zamora. Podrán beneficiarse de estas ayudas las Casas de Zamora legalmente constituidas, sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia.

Las subvenciones financiarán tanto la organización de actividades culturales como las actuaciones de mejora y conservación de las sedes sociales donde desarrollan su actividad. Entre las iniciativas subvencionables figuran actividades teatrales, musicales, literarias, plásticas y cinematográficas, así como proyectos de recuperación, promoción y difusión de la cultura tradicional zamorana. También podrán recibir apoyo económico la organización de conferencias, coloquios, encuentros culturales y grandes eventos destinados a divulgar las singularidades culturales de la provincia.

Asimismo, la convocatoria contempla ayudas para sufragar trabajos de reparación, mantenimiento, conservación y equipamiento de los locales sociales de estas entidades, contribuyendo a garantizar su funcionamiento y la continuidad de sus actividades.

Las actuaciones objeto de subvención deberán haberse desarrollado entre los meses de noviembre de 2025 y septiembre de 2026, favoreciendo la continuidad de la programación cultural y de promoción de Zamora que las entidades realizan a lo largo del año.

¿Cuántas Casas de Zamora existen?

La red de Casas de Zamora cuenta con presencia en diferentes puntos de España, con sedes en Madrid, Valladolid, Barakaldo, Vigo, Sevilla, Santander y Talavera de la Reina. A ellas, se suman diversos centros y asociaciones en el extranjero, especialmente en América Latina, como el Centro Zamorano de Buenos Aires, los Centros de Castilla y León de Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, La Plata, Tres Lomas y Coronel Dorrego, la Agrupación Castellana y Leonesa de Bolívar, la Colonia Zamorana de Cuba y el Centro Zamorano de México.

El plazo para la presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados desde el 4 de junio, día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. La documentación y los modelos necesarios para concurrir a estas ayudas pueden consultarse y descargarse a través de la sede electrónica de la Diputación de Zamora.

La convocatoria reafirma el apoyo de la institución provincial a las Casas de Zamora como embajadoras, reconociendo su papel en la difusión de la cultura, las tradiciones y la identidad zamorana tanto en España como en el exterior.