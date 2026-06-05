Del absentismo laboral a la petición de inversiones en Zamora en vez de en Valladolid y la fiscalidad diferenciada para dejar de ser "epicentro de la despoblación": las reivindicaciones de CEOE en sus premios anuales

El presidente de la organización empresarial CEOE Zamora, José María Esbec, ha aprovechado el discurso de la entrega de los premios Empresario del Año que concede la patronal zamorana para reivindicar que Zamora "deje de ser el epicentro de la despoblación en España", para lo que ha reclamado políticas y acciones para repoblar Zamora. Entre ellas, ha aludido expresamente a la fiscalidad diferenciada para el conjunto de la provincia. Ese apoyo preferente, junto al incremento de las ayudas regionales a la inversión, permitiría que se asentaran nuevas empresas y las existentes fueran más competitivas, siendo esa "la mejor forma de repoblar un territorio", ha argumentado.

Ha alertado también de la necesidad de acabar con los retrasos en la concesión de licencias urbanísticas a la hora de poner en marcha empresas y la necesaria "cohesión territorial" en Castilla y León.

Zamora requiere "una mayor sensibilidad hacia provincias como la nuestra que, de todos es conocido que se encuentra en situación peor y de desventaja respecto al resto de territorios", ha declarado Esbec en presencia de autoridades autonómicas como la vicepresidenta en funciones Isabel Blanco; de representación nacional como el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco; y provinciales y locales, como el alcalde de Zamora, Francisco Guarido. Esbec ha propuesto que cuando se proyecten inversiones, "a la hora de decidir donde realizarlas se observe esta cuestión, de forma que muchas inversiones no tienen por qué realizarse en Valladolid si se pueden hacer en Zamora".

En el listado de reclamaciones, el máximo responsable de CEOE Zamora no ha olvidado la materia fiscal y, al respecto, ha pedido reducir significativamente la presión fiscal" tanto del tipo del IVA como del Impuesto de Sociedades y del IRPF, ya que eso permitirá reactivar el consumo y que las empresas ganen competitividad.

En materia laboral ha mencionado igualmente la reducción de los costes de la seguridad social y ha hecho especial hincapié en el absentismo laboral, que ha sufrido un notable aumento en los últimos años, hasta el punto de hacerse "insostenible", con una tasa del 7,1% de las horas pactadas. "Esto equivale a que cerca de 1,6 millones de trabajadores no acuden a su puesto de trabajo diariamente", ha advertido, para recordar que el absentismo genera problemas en el funcionamiento de las empresas, especialmente de las pymes, además de impactar negativamente en la productividad.

Ejemplos de compromiso empresarial con la sociedad

Esbec ha elogiado la labor de empresarios como José Fermín Benayas, Ester Antón y los responsables de Santiago Textil y Orujos Panizo, quienes son "clarísimo ejemplo" del compromiso empresarial con la sociedad.

Ante un auditorio de empresarios y autoridades políticas que llenó la sala de la Encarnación de la Diputación de Zamora, el presidente de CEOE Zamora ha reclamado "instituciones fuertes" en unos tiempos como los actuales, "de incertidumbre agravada porque la confianza de los ciudadanos en las instituciones se debilita".

Previamente, en declaraciones a los periodistas ha reclamado la conversión en autovía de la carretera Nacional 122 en el tramo hasta la frontera de Portugal, como una infraestructura clave para la provincia, y ha insistido en la petición de una fiscalidad diferenciada.