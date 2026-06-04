Zamora, presente en la plaza de toros de Las Ventas

La presentación en público de la Alianza por la Fe y la Tauromaquia, formada por sacerdotes de distintos países de Europa y América, enmarcada en un acto que también ha servido para "dar la bienvenida" al papa León XIV con motivo de su próxima visita a España, ha puesto a la provincia de Zamora, de nuevo, en el epicentro de la plaza de toros de Las Ventas en plena celebración de la feria de San Isidro.

Y es que el acto, celebrado en la sala "Antoñete" de la plaza madrileña, ha estado casi íntegramente organizado por representantes zamoranos.

El comité organizador ha estado encabezado por la delegación de la Asociación Internacional de Tauromaquia (AIT) en Castilla y León, cuya sede está en Zamora, y por la Unión Internacional de Capellanes Taurinos, e integrado por la ganadería zamorana "Toros Villalpando" y por el Ayuntamiento de Navas del Rey, los alumnos de cuya escuela taurina acuden asiduamente a hacer campo en la finca sayaguesa de la mencionada ganadería.

Miguel Aranguren da lectura a un texto durante el acto. / Cedida

Como han indicado sus responsables, este acto se ha organizado como una "prolongación" del I Encuentro Internacional de Capellanes y Sacerdotes Taurinos celebrado en Zamora en 2024, y ha estado conducido por el periodista oriundo de Pinilla de Toro David Casas, de quien los organizadores han destacado su "implicación siempre que alguna iniciativa nace de Zamora".

"Tal es el interés que despertó el encuentro que, por la tarde, ya nos llamaron del Consejo de Asuntos Taurinos para ver cómo se podía nombrar un capellán oficialmente" en Las Ventas, algo que surge nuevamente a raíz del Encuentro que acogió Zamora. "Nunca ha habido un nombramiento oficial y ni siquiera hay presencia" de uno en la primera plaza del mundo, se han mostrado sorprendidos desde la delegación de la AIT en Zamora.

En el acto, además del presidente de la Asociación Internacional de Tauromaquia, William Cárdenas, y de su representante en Castilla y León, Francisco Pérez-Moro, estuvo presente el cardenal venezolano Baltazar Porras, que le entregará al papa una carta redactada por el comité organizador y los dos documentos que se leyeron en Las Ventas: un pregón al que dio lectura el padre Kevin Mora y otro texto leído por el escritor Miguel Aranguren, descendiente directo de la ganadería zamorana "Marques de Villagodio" y cuya "amistad" con la AIT se forjó, precisamente, en Toro, durante la presentación de su libro "Toros para antitaurinos" el pasado mes de abril.

La Sala «Antoñete», llena durante la presentación. / Cedida

Asimismo, también se contó con la presencia del capellán de la Maestranza de Sevilla, Juan Luis García, la del padre Víctor Carrasco, la del alcalde de Navas del Rey, Jaime Peral, y la del profesor de su escuela taurina y banderillero David Adalid, que también tiene vinculación familiar en la provincia de Zamora, además de la de varios alumnos de la Escuela Taurina de Navas del Rey.

Como "casualidad" zamorana, la sala Antoñete que acogió el acto estaba engalanada con los capotes pintados por la artista zamorana Mer Fidalgo, que formaban parte de una exposición colectiva en la plaza madrileña.

A través de monseñor Francisco Romero, miembro de la Conferencia Episcopal Española, que también estuvo en el Encuentro zamorano en 2024, se hizo la propuesta de que el sector de la tauromaquia también se sumara a la "proclamación de la alegría" por la visita del papa, cuyo guante se ha recogido desde Zamora y se ha materializado en Las Ventas.

"No sólo Madrid alza la mirada y la voz" por la llegada del papa León XIV a España, "sino también Zamora porque, el viernes, se descubrirá un mosaico" en Las Ventas, a propuesta de los cuatro miembros organizadores del acto celebrado en la plaza, en homenaje al torero José Ortega Cano, que también acudió al Encuentro en Zamora.

El ambiente "muy zamorano" del evento, engalanado por los capotes de Mer Fidalgo y por las palabras del maestro de ceremonias David Casas, hizo de nuevo presente a la provincia en Las Ventas.