Zamora se prepara para otro giro: del “falso respiro” al calor otra vez
La lluvia ni siquiera asoma en las previsiones meteorológicas así que los zamoranos pueden olvidarse de los paraguas
En esa línea fina que diferencia la primavera del verano se encuentra Zamora en el último mes. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia un dato muy llamativo en la ciudad: tras unos días con temperaturas bastante suaves, Zamora volverá a rozar los 32 grados en pleno inicio de semana, como si la primavera no quisiera asentarse. Así, la provincia se prepara para otro nuego giro pasando de un falso respiro de temperaturas más primaverales al calor veraniego de nuevo.
Después de jornadas más contenidas, con máximas en torno a los 26-28 grados, la próxima semana habrá nuevos repuntes térmicos, alcanzando de nuevo valores propios de calor intenso. Todo ello, además, con cero probabilidades de lluvia, lo que refuerza esa sensación de estabilidad y calor seco.
Aquí te contamos el tiempo previsto por la Aemet para los próximos días:
Jueves 4: Ambiente suave, con máximas en torno a los 26ºC y cielos con algunas nubes. Día agradable y sin calor excesivo.
Viernes 5: Se mantiene la estabilidad, con temperaturas similares (26ºC) y más presencia de sol. Noche algo más fresca.
Sábado 6: Ligero ascenso térmico hasta los 28ºC. Día soleado, ya con sensación más veraniega.
Domingo 7: Aquí llega el cambio llamativo: subida clara hasta los 32ºC, con sol y calor más intenso.
Lunes 8: El calor se mantiene, repitiendo máximas de 32ºC. Día plenamente veraniego.
Martes 9: Pequeño descenso, aunque todavía con calor, con temperaturas en torno a los 29ºC.
Miércoles 10: Se mantiene ese ligero alivio, con máximas cercanas a los 29ºC y ambiente estable.
Lo más curioso es ese “vaivén” térmico: ni calor continuo ni frescor duradero. Zamora atraviesa así días de transición entre la primavera y el verano.
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