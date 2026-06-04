Zamora se prepara para acoger el XV Foro de Ciberseguridad RedIRIS

El Campus de Zamora de la USAL será la sede del XV Foro de Ciberseguridad de RedIRIS, que se celebrará del 26 al 29 de octubre. Este encuentro, ya consolidado como la principal cita anual para responsables y técnicos de ciberseguridad de las instituciones académicas y de investigación en España, reunirá a en torno a 200 asistentes, entre expertos del sector y responsables TIC de administraciones públicas, para abordar las últimas tendencias, desafíos y estrategias en el ámbito de la seguridad de la información.

Reunión de coordinación entre la USAL y RedIRIS

Con el objetivo de revisar los preparativos del evento, los responsables de la Universidad de Salamanca y de RedIRIS han realizado este jueves una visita de coordinación. En ella participaron Fernando De la Prieta Pintado, delegado del rector para la Transformación Digital; Higinio Ramos Calle, decano de la Escuela Politécnica Superior de Zamora; Jesús Ángel Román Gallego, secretario académico de la Escuela Politécnica Superior de Zamora; Javier Trujillo, director técnico de Sistemas Informáticos; y Juan Antonio González Ramos, responsable de Seguridad de la Información.

Reunión de coordinación en el Campus Viriato / Cedida

Por parte de la Red Académica y de Investigación Española (RedIRIS) participaron Luis Prieto Cuerdo, director de la ICTS-RedIRIS; Antonio Fuentes Bermejo, subdirector de Área de Sistemas y Seguridad; Aída Gómez González, técnico de Relaciones Institucionales, y Francisco Monserrat Coll, coordinador de Seguridad Área de Sistemas y Seguridad.

El Campus de Zamora, sede del Foro

La celebración del Foro en el Campus de Zamora supone una oportunidad excepcional para consolidar la colaboración entre instituciones, técnicos y responsables de seguridad, compartir conocimiento actualizado y reforzar la preparación frente a los retos presentes y futuros, contribuyendo a una comunidad universitaria y científica más segura, resiliente y comprometida con la protección de sus servicios, datos y usuarios.

Además, refuerza el papel de la Universidad de Salamanca y del propio espacio como referente en la formación técnica en ingeniería informática. Su oferta formativa, que se amplía con nuevos másteres orientados a las áreas tecnológicas de mayor demanda, entre ellas la ciencia de datos aplicada a la ingeniería, consolida un ecosistema de talento y conocimiento idóneo para acoger un encuentro de esta naturaleza.

Un espacio para el intercambio de experiencias por los líderes del sector

RedIRIS, la red académica y de investigación española, es la entidad organizadora del Foro, que se ha consolidado como un espacio de confianza en el que compartir experiencias reales, estrategias de mitigación y lecciones aprendidas.

El encuentro contará con la participación de líderes del sector, que compartirán sus experiencias y darán a conocer las herramientas más innovadoras para enfrentar los retos actuales en ciberseguridad.

En este contexto, marcado por la creciente complejidad de las amenazas y la profesionalización de la ciberdelincuencia, la coordinación se convierte en una necesidad estratégica. Las universidades y centros de investigación gestionan infraestructuras de información críticas, datos sensibles de miles de usuarios y recursos tecnológicos que deben estar adecuadamente protegidos para garantizar la continuidad de la docencia, la investigación y los servicios a la comunidad.