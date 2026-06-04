Zamora impulsa la contratación en hostelería con 75 ofertas y entrevistas exprés a más de mil candidatos

La mañana en el Centro de Formación Profesional para el empleo de Zamora ha sido hoy un ir y venir constante de aspirantes, orientadores y empresarios del sector hostelero. Un movimiento que refleja que la hostelería zamorana está en pleno auge y necesita más trabajadores. En concreto, 1.106 personas en búsqueda de empleo que se han enfrentado a las entrevistas exprés para cubrir 75 puestos de trabajo.

Jornada de intermediación laboral organizada por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL) en colaboración con la Asociación de Hostelería de Zamora (Azehos) que tiene como objetivo facilitar el contacto directo entre empresas y candidatos mediante este formato de reclutamiento rápido para evaluar rápidamente las habilidades y la actitud del aspirante.

Camareros, cocineros, ayudantes de cocina o recepcionistas son algunos de los puestos ofertados en una dinámica que se desarrolla con entrevistas programadas por turnos y que comienza con una sesión de orientación donde se les indica "cómo afrontar una entrevista, cuáles son las perspectivas y las posibilidades que tiene de trabajar", detalló el gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Jesús Blanco.

Efrén Fernández, Fernando Prada, Ángel Vicente, Jesús Blanco y Natalia García. / José Luis Fernández / LZA

Asesoramiento que están notando las empresas participantes quienes trasladan una valoración positiva sobre la preparación y actitud de los candidatos que realicen después la entrevista.

Iniciativa que se realiza por segundo año consecutivo en Zamora dentro de una estrategia desarrollada en toda Castilla y León." El año pasado tuvo un éxito muy interesante, conseguimos cuadrar más de un medio millar de contratos", reveló Blanco. Dato que avala la eficacia de este modelo de intermediación laboral.

Blanco subrayó además la favorable evolución del mercado laboral zamorano. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), la provincia cuenta con 1.500 desempleados menos que hace un año. Asimismo, el paro registrado descendió un 3,38 % durante el pasado mes, una reducción que calificó como "más del doble" de la registrada en el conjunto del país. Pese a eso, reconoció que aún "hay muchas personas que quieren trabajar y empresas que quieren contar con estas personas" por lo que consideró fundamental mantener este tipo de acciones de acercamiento entre ambas partes.

Asimismo, destacó el cambio producido en el sector de la hostelería siendo más atractivo para los trabajadores. "El sector de la hostelería está cambiando. Se adaptan las circunstancias, tienen en cuenta a las personas y ofrecen un empleo que es de calidad. No solo en cuanto a sus condiciones económicas, sino también en cuanto a sus condiciones laborales", aseveró el gerente autonómico del Servicio de Empleo.

Afirmación que comparten desde la Asociación Zamorana de Hostelería. "Es evidente que el hostelero ha cambiado y, por eso, se están obteniendo los resultados actuales. La gente quiere venir a la hostelería a trabajar", señaló Ángel Vicente, presidente de Azehos. En este sentido, comenta que se ha pasado de considerar el trabajo en hostelería como un empleo esporádico "donde la gente venía y sabía que no se iba a quedar", a un empleo en el que "se están ofreciendo condiciones de futuro y donde la gente se puede plantear un futuro dentro del sector de la hostelería".

Entrevistas de trabajo exprés en el Centro de Formación Profesional para el Empleo. / José Luis Fernández / LZA

Adaptación de las condiciones laborales para hacer más atractivo el empleo, ofreciendo mayores perspectivas de estabilidad y desarrollo profesional que se plasman en esta jornada de gran valor para los hosteleros, ya que les permite llegar a todos esos trabajadores que están demandando empleo.

Sector en auge

El presidente de Azehos subrayó el buen momento de crecimiento que atraviesa el sector. "Los datos que estamos barajando es que todo el mundo que quiere trabajar en hostelería encuentra trabajo. Hay trabajo, estamos en un momento muy bueno para nuestro sector, pero es verdad que necesitamos todavía más gente", pronunció.

Importante necesidad de mano de obra para cubrir la demanda existente a la que se llega de manera más eficaz gracias a estas entrevistas exprés, puesto que se logra filtrar los candidatos para encontrar a los más idóneos según el puesto ofertado y las necesidades del empresario.

No obstante, además de las contrataciones directas derivadas de esta jornada, tanto el ECyL como la Asociación de Hostelería mantendrán una bolsa de empleo con los aspirantes participantes. Recurso que permitirá atender futuras necesidades de personal que puedan surgir en los próximos meses, especialmente durante la temporada de mayor actividad turística y hostelera.

Entrevistas de trabajo exprés en el Centro de Formación Profesional para el Empleo. / José Luis Fernández / LZA

Segunda edición que confían, volverá a traducirse en un elevado número de incorporaciones laborales contribuyendo a seguir fortaleciendo uno de los sectores con mayor capacidad de generación de empleo en la provincia de Zamora.

Buena campaña de verano

El responsable de la asociación de hosteleros zamoranos auguró también durante la jornada que la campaña de verano será un gran éxito. "La hostelería ahora mismo está en su mejor momento y hace falta más gente para trabajar", reiteró

Temporada estival que se ha adelantado con las altas temperaturas registradas en las últimas semanas, lo que ha favorecido el consumo. "Todo el mundo está deseando poner las terrazas y, de hecho, vemos que cada vez hay más bares con terraza y las terrazas están llenas", valoró.

Establecimientos "llenos" que intentan contener los precios a pesar del aumento de costes. "En muchas ocasiones se está perdiendo del beneficio por no incrementar tanto los precios, pero creo que la gente lo está asumiendo y de hecho se ve que hace falta gente para trabajar", manifestó Vicente.