Zamora habilita una nueva zona verde paralela a la trasera del Centro Comercial Vista Alegre

El responsable de obras del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo, acaba de presentar este jueves una nueva zona verde, una gran franja de terreno situada en paralelo a la trasera del Centro Comercial Vista Alegre, en la calle Córdoba, que supone una nueva dotación de parque y estancial para los vecinos del barrio.

Acompañado por el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, Novo señaló que esta es una de las dos actuaciones señaladas con la marca B7 del proyecto Renaturaliza. La primera se realizó en el entorno de los jardines de la calle Valderrey. "Y con el dinero sobrante, para aprovechar al máximo los fondos europeos, redactamos un proyecto en este espacio de Vista Alegre para darle vida a un espacio que antes presentaba un aspecto bastante degradado", indicó el concejal.

Novo, en el parque de Vista Alegre (calle Segovia, junto a las pistas deportivas), que se va a remodelar por completo. / J.N. / LZA

Entre las dos intervenciones, la de Vista Alegre y la de la calle Valderrey, "hemos renaturalizado un total de 14.800 metros cuadrados y plantando más de 74 árboles de distintas especies y 361 especies arbustivas, como avellanos, almendros o tomillo, superando con creces los objetivos que pretendíamos. Tiene un valor muy importante para el barrio y de hecho es habitual ver ya usuarios prácticamente cada vez que uno pasea por aquí, aportando también una infraestructura verde de calidad".

Con el paso de los años, como con el resto de intervenciones, indicó Novo, "vamos a incrementar la masa arbórea y los espacios de sombra en distintas zonas de la ciudad y ganándole también de forma evidente un nuevo espacio vecinal a este barrio con tanta población". La intervención tenía un presupuesto de 190.000 euros, aunque el coste real fue de 150.000, sobre todo por el movimiento de tierras realizado previo a la plantación del arbolado y de la "colocación de toda la red de riego renovada y los distintos elementos de movilidad urbana que aportan esa estancialidad a este espacio".

Renovación del parque de la calle Segovia

El Ayuntamiento también está trabajando en la renovación integral del parque de Vista Alegre, ubicado en la calle Segovia, con una partida de 96.800 euros. Además de renovar los juegos infantiles y agrandar la zona dedicada a los niños, la idea es "generar una serie de espacios diferenciados, con múltiples especies arbóreas, y que sirva un poco de pantalla de protección a la zona degradada que se encuentra en la parte de abajo de la calle Segovia, que no tiene el mejor de los aspectos, con una antigua cementera que choca visualmente con el entorno de un parque infantil".

Esquema del parque de la calle Segovia. / J.N. / LZA

Con este proyecto se va a conectar, "aprovechando este vial contiguo a la pista deportiva, que ahora mismo es tierra de nadie, a hacer un nuevo paseo que una con la calle Burgos".

Aceras de Tres Cruces

El concejal anunció el inicio de las obras de reparación de las aceras de las Tres Cruces, dentro del plan de mejoras de este tipo de viales en toda la ciudad.

"Hemos hecho el mayor contrato de mantenimiento de la historia de este Ayuntamiento, dos millones de euros, con el cual, como ya habíamos anticipado y como le habíamos trasladado también a la asociación de vecinos que empezaríamos una vez tuviéramos los materiales, ya que ese tipo de baldosas no se estaba fabricando. Evidentemente, vamos a tener que hacer muchos paños, una vez tenemos aquí los materiales. Vamos a comenzar paño a paño a renovar todos los tramos de la avenida que lo necesiten y que se suma también a intervenciones recientes, como habíamos comentado, como fue esa renovación de todo el mobiliario urbano de la zona".

A juicio de Novo, "es un paso más dentro de las múltiples intervenciones que ya tenemos en marcha en distintas zonas de la ciudad para ir renovando poco a poco pavimentos con ese gran contrato, que también hay que sumarlo como complemento, sobre todo de esa labor diaria, a los tres proyectos de inversión que ya hemos dado a conocer, que en total suman cuatro millones de euros para Candelaria, Bloques, Pinilla y San Lázaro, más esos dos millones de euros del contrato de mantenimiento, que yo creo que van a dejar asentadas no solamente las bases de inversión de lo que resta de mandato y del comienzo del siguiente, sino creo que un modelo de gestión y de mantenimiento de los pavimentos que, bueno, futuros equipos de Gobierno van a continuar, si somos nosotros, pues continuaremos con él, pero que yo creo que es muy positivo y que incrementa desde luego la cuantía de estos contratos para ser más ágiles en la resolución de incidencias y para ir renovando poco a poco muchos paños en toda la ciudad".