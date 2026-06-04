Zamora, a punto de reactivar el proyecto del Museo Lobo en el antiguo Ayuntamiento

El traslado de la Policía Municipal desde su actual sede en el Ayuntamiento Viejo al Banco de España, "es una cuestión meramente dependiente de los propios mandos policiales. Ahora mismo tenemos adjudicado y en proceso de amueblamiento las nuevas instalaciones", explicó el concejal de Obras, Pablo Novo.

"Hace poco hablé con los mandos policiales y me dijeron que se encontraba bastante avanzado, pero es una cuestión que, insisto, depende de la gestión propia de la dirección policial". El asunto es que además del equipamiento de la nueva sede, hay que ir trasladando todos los elementos que tienen en el Cuartel Viejo, en el Ayuntamiento Viejo".

Y, "una vez tengamos consolidado el traslado, nos dará paso a continuar el proceso de materialización del Museo de Baltasar Lobo en estas magníficas instalaciones del Ayuntamiento Viejo".

¿Cuándo puede ser esto?, en breve pero sin fecha. "No me voy a trizar los dedos. Evidentemente, va a quedar este año completamente amueblado, ya tienen, por ejemplo, todos los vestuarios montados, simplemente queda acabar la instalación de los equipos informáticos y trasladar, como acabo de comentar, todos los equipos que tienen el cuartel viejo de forma progresiva. Pero en los tiempos que se marque la propia Policía Municipal. Es decir, nuestro trabajo a nivel político está hecho, era tener la obra del propio cuartel finalizada, como ya terminó hace meses, tener ese contrato de mobiliario adjudicado y ya en proceso de amueblamiento del edificio, y ahora ya depende, insisto, de los propios mandos policiales el terminar de asentar a la plantilla la nueva instalación".

Respecto al parque de bomberos, "es un proyecto que está ahora mismo parado en previsión de aprobar el modificado del proyecto de obra para arrancar, cuestiones que les irá sucediendo a las administraciones y que, sin duda, continuaremos impulsándolo para intentar dejarlo ejecutado antes de que finalice el mandato".

Ecovidrio

Por otra parte, el concejal, también encargado de la recogida selectiva de residuos, Pablo Novo, replicó las declaraciones del gerente de Ecovidrio, que achacó a la falta de colaboración municipal la caída de la recogida de vidrio en el último año en Zamora.

"Evidentemente, se trata de una entidad privada, de un conglomerado de empresas que se encargan de la gestión y que también obtienen un beneficio de esa gestión del vidrio", indicó Novo, quien no obstante, negó falta de colaboración con ellos. "Hemos tenido una colaboración con Ecovidrio a lo largo de los años, y además hemos llevado a cabo intervenciones o campañas de concienciación con Prezero", la empresa que se encarga de la recogida de residuos en Zamora.

"Por cierto, en los contratos anteriores gestionados por el Partido Popular no se gastaba o se destinaba a otros menesteres, esas partidas que había para campañas publicitarias, que nosotros hemos estado haciendo en materia de concienciación. Ecovidrio podrá decir lo que estime oportuno, pero el Ayuntamiento desde luego marcará sus tiempos, racionalizará el trabajo en función de las necesidades y no en base a lo que nos quieran trasladar, pues son entidades que no tienen nada que ver con la institución municipal".

"Pero bueno, nosotros siempre hemos estado dispuestos a colaborar con ellos, como con Ecoenves que, por ejemplo, el año pasado se ejecutó también un mural muy vistoso en el entorno del aparcamiento de La Vaguada. Es decir, nosotros colaboramos con todo este tipo de entidades y no le veo mayor trascendencia", explicó Novo.