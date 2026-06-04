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El Za!SummerFest unirá gastronomía, cultura y comercio local en Zamora el 27 de junio

La cita combina tres estilos musicales, desde el sonido urbano hasta el remember de los 90, con foodtrucks, animación y zonas de descanso para una experiencia completa

Zafito, mascota del festival, el concejal David Gago, y Laura Bresme, promotora del festival.

Zafito, mascota del festival, el concejal David Gago, y Laura Bresme, promotora del festival. / Alba Prieto

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Alejandra Bonel García

Zamora

"Unir ocio, gastronomía, cultura y comercio local", ese es, según Laura Bresme, promotora del festival, el principal objetivo del Za!SummerFest. "Que todos los zamoranos sientan este proyecto como suyo y que quienes nos visiten vean el potencial que tiene Zamora", añade.

El festival se desarrollará el próximo sábado 27 de junio en IFEZA, exactamente, "durante el sábado grande de San Pedro", detalla David Gago, concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora.

¿En qué consiste?

El festival zamorano contará con tres estilos musicales que unirán distintas generaciones y formas de vivir la música, desde el sonido urbano más actual hasta el remember de los 90, pasando por los éxitos de los 2000: "Queremos que sea una experiencia completa, por eso juntamos foodtrucks, animación, barra de bebidas y zonas de descanso, con el objetivo de crear un ambiente pensado para disfrutar de una maravillosa noche de San Pedro", explica Bresme. "Lo que buscamos es tener un impacto positivo en la ciudad, en la hostelería, en el comercio, en el turismo y posicionar la imagen de Zamora como destino cultural", apunta.

Cómo, cuándo, dónde y quién

El Za!SummerFest se celebrará el 27 de junio en la zona exterior de IFEZA y contará con un amplio cartel formado por artistas internacionales y nacionales. Además, también participarán otros DJs emergentes "muy conocidos": Jose de Rico, Doctor Bellido, Vicente One More Time, La Madre del Topo, Dani Mata, David Zelmar, Dudek y DJ Capi, entre otros. "Son los mejores DJs de la escena remember en Castilla y León", dice la organizadora.

"También contamos con Eric García, un DJ muy influyente en el género urbano de Castilla y León, que junto a Ramos Ferra traerán una energía increíble. Además, tenemos un invitado especial, Adrián Cervera, sobrino de Pablo Motos, quien hace la producción en El Hormiguero y es uno de nuestros DJs de urbano actual", añade.

Noticias relacionadas y más

Las entradas estarán disponibles en la página zafestzamora.com, y toda la información actualizada del evento podrá consultarse en las redes sociales: "Hemos aportado nuestro granito de arena, como muestra de apoyo a las fiestas y a toda la gente que lo hace posible, regalando 200 entradas a quienes nos sigáis en redes sociales y vengáis este 27 de junio a esta gran edición", concluye Bresme.

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