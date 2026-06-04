"Sin tren madrugador, Zamora se queda atrás": nueva movilización de los usuarios del AVE

"Sin tren madrugador, Zamora se queda atrás", rezaba la pancarta principal. "Con tren madrugador, mi mamá vuelve antes" y "Cada retraso me roba a mamá" decían otras más pequeñas portadas por los hijos de los trabajadores zamoranos que viven en Zamora pero trabajan en la capital de España y que están reclamando la imprescindible conexión laboral que les permita seguir haciéndolo.

La Asociación de Usuarios del AVE de Zamora sigue luchando por ese tren madrugador, y este jueves protagonizó una nueva concentración frente a la Subdelegación del Gobierno, confiando en que el sentido común se imponga al final entre los responsables del Ministerio de Transportes y Renfe y se arbitre alguna solución a este problema, que puede echar por tierra una oportunidad de oro para ayudar a mitigar la despoblación de la provincia.

Los niños también se implican en la reivindicación. / Alba Prieto / LZA

Así lo dicen los usuarios en su página de avezamora.org, donde tratan de conseguir el apoyo de toda la sociedad zamorana para que su justa reivindicación llegue a buen puerto.

"En la Asociación de Usuarios del AVE de Zamora defendemos un servicio ferroviario de calidad que impulse el desarrollo de nuestra ciudad y provincia. Creemos en el enorme potencial de Zamora y en la importancia de unas conexiones ferroviarias adecuadas para su crecimiento económico y social. Mejorar el transporte no solo beneficia a quienes utilizan el tren, sino a toda la comunidad: más familias viviendo aquí significa más consumo local, más vida en nuestros pueblos y más oportunidades para todos".

Reivindicaciones

Entre las reivindicaciones, la de "un servicio que sea realmente útil para los usuarios. Una de nuestras principales demandas es la creación de un tren madrugador que llegue a Madrid antes de las 8:00, facilitando la posibilidad de trabajar en la capital sin renunciar a vivir en Zamora. También exigimos un abono laboral asequible que haga viable esta opción para muchos profesionales. Además, necesitamos un horario de regreso razonable: la eliminación del tren de las 16.00 horas ha perjudicado a un gran número de usuarios. Queremos que se restablezca esta conexión y se amplíen las opciones de retorno".

La lucha también incluye "la mejora de las infraestructuras asociadas al servicio de tren. Pedimos más plazas de aparcamiento para los usuarios de la estación y un mantenimiento adecuado de las vías y trenes para reducir los retrasos, que ya se han convertido en una preocupación habitual. Un servicio eficiente y fiable es esencial para que Zamora se convierta en una verdadera opción para quienes desean vivir aquí y mantener sus trabajos en otras ciudades".

"Nuestra causa no es solo la de los usuarios del AVE; es la de todos los zamoranos. Apostar por un tren de calidad es apostar por una provincia con más oportunidades, mejor conectada y más próspera. Luchamos por un transporte ferroviario digno porque creemos que Zamora merece lo mejor, y cada paso que demos juntos hará la diferencia. ¡Únete y sé parte de esta apuesta por el futuro!"