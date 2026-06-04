Las travesías de Zamora aún no son calles urbanas: el Ayuntamiento sigue esperando la cesión por parte del Ministerio de Transportes

Todavía hace unos días la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes publicaba un modificado de la obra de acondicionamiento, mejora y humanización de la travesía de la carretera ZA-20 entre los kilómetros 0 al 2,8, la avenida Cardenal Cisneros en Zamora. Se trata de los 185.000 euros que costó arreglar el agujero que se abrió en Cardenal Cisneros, aproximadamente en el mismo punto donde un socavón similar se tragó un coche unos años atrás.

Los trabajos de Cardenal Cisneros están finalizados desde hace tiempo y los de la avenida de Galicia, desde la rotonda del Sancho a la Puerta de la Feria pasado por San José Obrero y San Lázaro también, aunque más recientemente.

Sin embargo, ambas travesías continúan siendo responsabilidad del Ministerio de Transportes, ya que aún no las ha transferido al Ayuntamiento. Y es que tras la finalización real de las obras es necesario llevar a cabo toda una serie de trámites para recibirlas oficialmente, después de comprobar que no presentan desperfectos y están correctamente ejecutadas.

Y después de recibidas es cuando el Ministerio las transfiere al Ayuntamiento, debido a que las obras se han realizado mediante un convenio con esa condición: el Estado, titular de las vías que atraviesan la ciudad se las cede a la ciudad al considerar que ya no son necesarias para el tránsito interurbano, al existir un anillo de autovías que circunvala la ciudad y, por tanto, estas calles lo lógico es que funcionen como cualquier otra vía urbana de Zamora.

El Ayuntamiento asumió las travesías, pero puso una condición: el Ministerio se las tenía que dar arregladas y adaptadas ya a su nueva función adaptada al tránsito urbano y, por tanto, con elementos, como las rotondas de los cruces, que obligan a que la velocidad del tránsito de automóviles sea mucho más calmada.

Avenida de Requejo

Hubo una primera transferencia de una de estas travesías, que es la entrada en la ciudad por la avenida de Requejo, en el tramo comprendido entre Vista Alegre y la rotonda de la Policía. El Ayuntamiento no estaba conforme, porque apreció deficiencias en la ejecución y consideró que era necesario repararlas antes de asumir la infraestructura. Tras unos rifirafes dialécticos entre el alcalde Guarido y el subdelegado Blanco, las cosas siguen igual, aunque de facto el Ayuntamiento ya se está haciendo cargo del mantenimiento de las zonas verdes de laterales y medianas, lo que implica tácitamente, que ha asumido este tramo.

Eso sí, sigue esperando a que el Ministerio cumpla su palabra y repare los desperfectos que son de poca importancia, pero que si los arreglara el Consistorio supondría un desembolso que no tiene por qué asumir. Se habla de alguna señalización, rejillas para que no se acumule agua en los rebajes, árboles que faltan y otros detalles.

Por lo que respecta a Cardenal Cisneros la vía es aún propiedad del Ministerio que es el que se ha hecho cargo de adecentar un poco las medianas, ante la proliferación de la vegetación.

Y con respecto a la avenida de Galicia, las obras se prolongaron más que las otras dos, pero fue, en cierta manera, porque el Ayuntamiento pidió unas mejoras que obligaron a modificar el proyecto, con el fin de incrementar el grosor de la capa de aglomerado, colocar unas vallas de protección más robustas en la avenida de Galicia sobre todo para proteger a los negocios, entre otras actuaciones.

Las obras han quedado en general bien, y los ciudadanos están cada vez más duchos al volante en la circulación por las rotondas, de tal forma que no presentan ya demasiados problemas, por más que algunas de ellas se sigan quedando más que justas para el paso de vehículos grandes, como los autobuses.

De hecho algunas rutas de coches de línea huyen del paso directo por las rotondas y utilizar como vías de entrada y salida otras alternativas, como el callejeo por Vista Alegre.