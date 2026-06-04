Estos son los 22 candidatos para once puestos en la Cámara de Comercio de Zamora

Las elecciones al próximo Pleno de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zamora dilucidarán el próximo 16 de junio, la composición de un órgano en el que son dos las candidaturas enfrentadas: la oficial que lidera Enrique Oliveira y la alternativa, formada por un grupo de empresarios dispuestos a tomar el control de la entidad radicada en la calle Pelayo.

De momento los oficialistas parten teóricamente con ventaja, ya que los tres candidatos de la CEOE, que son el presidente, José María Esbec, el vicepresidente y responsable de Azeco, Ruperto Prieto Corpas y el miembro de la directiva y presidente de la patronal de Construcción, Rubén Pérez Pérez tienen ya asiento asegurado en el nuevo plenario y se supone que apoyarán el estatus quo.

Miembros de la candidatura alternativa: Jesús Rodrigo (1), Marco Castaño (2), Diego Rodríguez (3), Lara Prieto (4), Adrián Asensio (5), Alfonso Martín (6) y Alejandro Pérez (7), junto con otros empresarios de apoyo. / Víctor Garrido

Lo mismo ocurre con los representantes de las empresas que aportan voluntariamente fondos a la Cámara, que son Freigel Food Solutions, S.A., Moralejo Selección, S.L. y Leche Gaza, S.L. previsiblemente más afines a la línea oficial.

Serían seis puestos de los oficialistas frente a solo uno de los alternativos, Adrián Asensio, de Cuceo Zamora, que fue el único candidato por la hostelería.

Claro, que eso son solo las posiciones de salida, ya que la mayoría definitiva se conseguiría con los otros once puestos se deberán sustanciar tras el recuento de votos, porque hay dos candidatos por plaza, todos ellos encuadrados en la candidatura oficialista o la crítica.

Emparejamientos por secciones

Las elecciones de la Cámara de Comercio no son globales, sino que cada apartado empresarial elige uno o, como mucho, dos candidatos.

Uno de los puestos se los disputan Diego Rodríguez (Abend Utilities and Facilities), salida de la antigua Inzamac, y Lechazos y Corderos de Castilla y León (el matadero de Arcenillas de los Oliveira) con Enrique Oliveira.

En otra categoría los rivales serán José Luis Tamame (Remolques Tamame), de los críticos, frente a María Martín (Talleres Núñez 95) de los oficialistas.

Esteban Maíllo (bodega Cuatro mil cepas), del grupo de empresarios que se ha unido para dar un nuevo rumbo a la Cámara se enfrenta a Esteban Fernández Ramos, de la harinera Molendum Ingredients.

En el siguiente grupo se ven la cara en las urnas el alternativo Arturo Cordero (Exfamex) frente al oficialista Jeremías Prieto (Aislaprieto).

En la siguiente Marco Castaño (Castaño e Hijos) representa a la candidatura alternativa frente a Héctor Villagarcía del Extinza, que sería en oficialista.

Las categorías que eligen dos vocales tiene también sus parejas de candidatos alternativos y oficialistas.

En una de ellas figuran como miembros del grupo alternativo José Antonio Vázquez (Consorcio de Promoción del Ovino) y Alfonso Martín (La Abacería de Zamora 2023), frente a los oficialistas Sara Fregeneda (Gestión Agroganadera, que es la Quesería La Antigua) y Judit Pino Pérez (Librería Semuret).

En la siguiente los oficialistas serían el empresario de una Asesoría, Francisco López Fernández y Gonzalo Ontiveros, de Gestora Agrícola Societaria frente a los alternativos Jesús Rodrigo, de Rodrigo´s Eventos y Lara Prieto de Vientos de Castilla y León (Mango).

Finalmente en la última categoría los candidatos alternativos serían Fernando Pérez (Centro Benaventano de Transportes) y Alejandro Pérez (Alefran, Producciones Benavides) se verán las caras con los oficialistas Martín Moreno Alfonso (Paula Santos Santos, Laborus) y Javier Ferrero (Sanigest Ambiental y Alimentaria).

Las votaciones, en horario ininterrumpido de 9.00 a 18.00 horas, designarán a los 11 de los 18 miembros del plenario de la Cámara aún por decidir de entre quienes, en un segundo momento, saldrá el futuro presidente. En caso de victoria de la lista oficial parece seguro que continuará Enrique Oliveira en la presidencia, en el caso de victoria de los empresarios alternativos.

Todas las cámaras de la comunidad de Castilla y León están en proceso electoral, aunque él algunas provincias se prescindirá de las votaciones, ya que no hay candidaturas alternativas.