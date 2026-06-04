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Sanguijuelas del Guadiana ofrecerá dos nuevos conciertos gratis en Zamora: estas son las fechas

Tras su paso por el Ávalon y por Benavente, el grupo tiene programadas otras dos actuaciones en la capital y provincia

El grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana, en La Veguilla en Benavente

El grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana, en La Veguilla en Benavente

Eva Ponte

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Ana Arias

La primera cita de Sanguijuelas del Guadiana en Zamora fue en el Ávalon Café. Fue el 18 de octubre del año pasado y el anuncio de 'Entradas agotadas' se colgó en cuestión de minutos.

En noviembre, los componentes de Sanguijuelas del Guadiana aparecieron en 'prime time' en el programa 'La Revuelta' montando una auténtica verbena en el presentado por David Broncano en La 1 de Televisión Española. Más tarde, durante el pasado mes de abril, esta banda emergente recaló en las fiestas patronales de La Veguilla de Benavente dentro de su gira 'Verbena en vena'.

Y, próximamente, el grupo extremeño integrado por los jóvenes Juan Grande (guitarrista), Víctor Arroba (bajista) y Carlos Canelada (guitarrista y vocalista) ofrecerá dos nuevos conciertos gratuitos en Zamora: uno en la capital y otra en Toro para presentar su primer álbum, llamado Revolá.

La banda es originaria de Casas de Don Pedro, en Badajoz. Los vecinos de esta localidad pacense han visto el crecimiento exponencial del grupo en los últimos meses y de los propios integrantes desde su infancia. Pasaron su niñez "en plena Siberia extremeña" jugando en las calles, haciendo casas de palés, participando en las festividades locales y teniendo un primer contacto con la música en la banda municipal de su pueblo. "Estas experiencias despertaron en ellos una pasión por la música que evolucionó hacia tardes enteras interpretando a su manera temas de Extremoduro, Triana, Estopa y Nirvana, entre otros", explican.

Concierto en Zamora

La actuación de Sanguijuelas del Guadiana en Zamora será uno de los conciertos estrella de las Ferias y Fiestas de San Pedro. Tendrá lugar en la Plaza Mayor de Zamora el miércoles 24 de junio con entrada gratuita.

Concierto en Toro

En Toro, el concierto gratuito de Sanguijuelas del Guadiana se enmarca dentro de las Fiestas de San Agustín. Está programado para el lunes 24 de agosto, día dedicado a las peñas, en la Plaza Mayor de Toro también con entrada gratuita.

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El grupo Sanguijuelas del Guadiana es una de las revelaciones del panorama musical español con gran popularidad sobre todo entre los más jóvenes.

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