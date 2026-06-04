Oferta de empleo en Zamora con fines de semana libres: se buscan 15 trabajadores
Buena oportunidad laboral para aprender un oficio con futuro
¿Buscas trabajo en Zamora? Una empresa busca 15 personas para incorporarse el próximo lunes 22 de junio. El requisito fundamental es tener conocimientos básicos de electricidad ya que el puesto es de operario de montaje de estructuras y placas solares en Coreses. De ahí que también se requiera carné de conducir y coche propio. Además, también se valorará la experiencia en montaje, obra o industria que posean los candidatos así como la actitud positiva, el compromiso y las ganas de aprender.
Se trata de una buena oportunidad teniendo en cuenta que el sector de las energías renovables es uno de los más demandados actualmente y en crecimiento por lo que aprenderás un oficio con futuro.
Condiciones del trabajo
El contrato inicial es de seis meses con jornada flexible de mañana y tarde de lunes a viernes y fines de semana libres. La categoría profesional corresponde oficial de tercera del metal y el salario es de entre 11 y 12 euros brutos la hora.
La oferta de empleo ha sido publicitada tanto en redes sociales de forma particular como en portales de empleo por parte de Adecco. Más de una veintena de personas ya se ha interesado por esta oferta.
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