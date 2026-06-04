Los militares advierten: "No somos árboles para repoblar Zamora, Monte la Reina tendrá éxito si logra ser un destino atractivo"

El campamento militar toresano de Monte la Reina tendrá éxito si se convierte en un destino atractivo, algo que depende de todos: Ministerio de Defensa en el diseño y dotación de la instalación, administraciones regional y locales para asegurar condiciones de vivienda, salud o empleo, la integración de los 1.400 efectivos en la sociedad local y la actitud de los propios militares que quieran asentarse en esta tierra.

Eso sí, traer a 1.400 militares para repoblar Zamora no es como plantar árboles y será necesario que funcione un cierto "ecosistema" para lograr que lleguen no sólo los profesionales, sino también sus familias y que esta presencia no suponga perjuicios para la población local, sino todo lo contrario.

Son las conclusiones del debate propiciado por el curso de la UNED de Zamora sobre las "Posibilidades y desafíos de los emplazamientos militares en las zonas rurales", en el que, moderados por el subdirector de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, Luis Garrido participaron Iñaki Unibaso, de AUME (Asociación unificada de militares españoles), Antonio Seoane, de la Asociación de Suboficiales (Asfrapo), Francisco José Durán, de la unión de militares de tropa (UMT) y Alfonso Fernández, de Aprofas (oficiales de carrera), a los que precedió la conferencia de Mariano Casado, del Observatorio de la Vida Militar.

Unibaso abogó porque el traslado de los militares se haga "en las mejores condiciones posibles", sobre todo cuidando aspectos básicos como vivienda, sanidad y servicios sociales, educación, transporte y el entorno económico". Quiso evitar que con los mensajes políticos "la gente se llame a engaño" en asuntos como la puesta en marcha ("Yo no creo particularmente que en el 2027 esté abierto Monte la Reina") o que vaya a ser "para que los jóvenes zamoranos encuentren trabajo. Las ofertas públicas de empleo son para todos. Si hay zamoranos, bienvenidos, pero no van a tener una prioridad".

Mariano Casado incidió en las condiciones de vida: "Muchos militares van a venir forzosos, y hay que asegurar condiciones de vida para que no se vayan en cuanto puedan". No está en contra de descentralizar unidades, pero teniendo en cuenta que "un militar no es un ciudadano que le metes en el cuarto y ahí aguanta todo. Eso es una concepción equivocada y errónea".

Unidades desconocidas

Seoane, por su parte, fue claro: "En ningún sitio de la ley de la defensa nacional dice que la función de los militares sea la repoblación. Y el problema es que cuando los intereses políticos y económicos prevalecen sobre los intereses estratégicos, normalmente siempre quien pierde es el militar y su familia. Nos daría muchísima pena que dentro de 30 años esto hubiera sido un bluf". Se pregunta "¿qué ha cambiado militarmente hablando para que un campamento que se cerró en su día ahora se reabra?, alguien lo tendría que decir".

Lo cierto es que "a fecha de ahora nosotros no sabemos qué unidades son las que van a ir" y tampoco se ha convocado ninguna plaza para Monte la Reina, cuando en teoría, según el calendario del Ministerio debería empezar a funcionar en 2027. "Hablamos de 1.400 hombres. Siempre hay que contar con un 80%, porque van y vienen, realmente al final tendrías entre mil y 1.100. Vamos a ver dónde se reclutan".

Las claves para que triunfe Monte la Reina están "por un lado en que ayuden las condiciones socio económicas y el otro es por parte de los propios militares, haciendo atractivo el destino".

Francisco José Durán lo bueno es que es un nuevo cuartel "versión 4.0 y es un nuevo proyecto de instalación, tecnología, pero se olvida de las personas".

"Se está diciendo mucho que esto va a ser la revitalización de la comarca. Perfecto. Pero van a venir de repente dos mil personas que necesitan comer, necesitan vivir, necesitan médicos, colegios, trabajos. Y ahora dirá, bueno, ¿Y un ciudadano de Toro no necesita eso?. ¿Hay que esperar a que vengamos nosotros para que le den todos esos servicios?". Porque el campamento va a ser una inversión que se queda en la zona, pero si no se hace en condiciones la llegada de los militares "no me gusta este término, pero podría ser como una plaga".

Otro asunto es el de las unidades que vendrán a Monte la Reina se habla de 1.400 militares, de habla de un regimiento de artillería, un par de unidades de la Brilat, pero realmente no pueden decirlo porque el momento que se sepa las unidades que van a ser trasladadas hasta aquí, la desbandada puede ser curiosa". De hecho, ya ha pasado en otros casos.

Alberto Fernández, de los oficiales de carrera, indicó que "Zamora tiene que dar un paso para conseguir arraigo, para que la gente se quede. Nuestra profesión es de mucha movilidad y para que los militares traigan a la familia, deben tener condiciones laborales, de transporte, colegios, estas cosas".