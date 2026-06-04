Consejo de Gobierno
La Junta destina 272.400 euros para diez viviendas en cuatro localidades de Zamora
Se trata de casas para alquiler o cesión de uso por parte de los ayuntamientos
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado dos paquetes de subvenciones directas por importe de 967.800 y 1.035.386 euros, respectivamente, para financiar la compra y adecuación de 57 viviendas destinadas al alquiler o cesión de uso en municipios de las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca y Zamora. La actuación permitirá incrementar la oferta de vivienda pública en el medio rural.
En Zamora la subvención suma 272.400 euros para diez viviendas en Asturianos, Villalpando, Fonfría y San Cebrián de Castro.
El Consejo de Gobierno ha autorizado dos paquetes de subvenciones directas por un importe global de 2.003.186 euros destinadas a la adquisición y adecuación de viviendas para incrementar el parque público de alquiler o cesión de uso en distintos municipios de Castilla y León, en el marco del Programa de Incremento del Parque Público de Vivienda contemplado en el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025.
La primera subvención, dotada con 967.800 euros, beneficiará a ayuntamientos de las provincias de Ávila, Burgos, León, Salamanca y Zamora; y la segunda subvención, por importe de 1.035.386,36 euros, se destinará a ayuntamientos de las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora. Se financia la adquisición y adecuación de un total de 57 viviendas.
Las actuaciones se desarrollarán en los municipios de Herreros de Suso (Ávila), Aranda de Duero y Santo Domingo de Silos (Burgos), Almanza y Onzonilla (León), Bárcena de Campos, Belmonte de Campos, Monzón de Campos, San Cebrián de Campos, Palenzuela, Paredes de Nava, Herrera de Pisuerga y Venta de Baños (Palencia); La Fuente de San Esteban; Matilla de los Caños del Río, Peromingo, La Vellés y Fuentes de Oñoro (Salamanca); y Fonfría, Asturianos, Villalpando y San Cebrián de Castro (Zamora).
Las actuaciones cuentan con financiación estatal y autonómica y contemplan el anticipo del 100 % de las ayudas. Las subvenciones permitirán financiar hasta el 60 % del coste de adquisición de las viviendas, incluyendo tributos y gastos asociados, así como ayudas complementarias de hasta 6.000 euros por vivienda para obras de habitabilidad, accesibilidad o adecuación, pudiendo cubrir hasta el 75 % de estos trabajos.
La inversión total movilizada mediante ambos acuerdos supera los 3,8 millones de euros, sumando las aportaciones del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Junta de Castilla y León y los propios ayuntamientos beneficiarios.
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