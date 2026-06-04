Desde fisioterapeutas a psicólogos pasando por expertos en marketing, el sector del videojuego abre un abanico de oportunidades laborales en Zamora

Programadores, diseñadores gráficos, artistas digitales, especialistas en sonido, expertos en marketing, psicólogos deportivos, fisioterapeutas, desarrolladores de inteligencia artificial o profesionales de la comunicación. El sector del videojuego se consolida como uno de los grandes generadores de empleo cualificado abriendo nuevas oportunidades profesionales para los jóvenes. Mensaje que centró este jueves la inauguración del PlayCyL Summit 2026 en Zamora.

El encuentro profesional, impulsado por la Junta de Castilla y León y organizado por la Asociación de la Industria del Videojuego de Castilla y León (Asivicyl), reúne en el recinto ferial de Ifeza a más de treinta expertos internacionales procedentes de cinco países para analizar el presente y el futuro de una industria que ya supera en volumen económico a sectores culturales tradicionales como el cine o la literatura.

Durante la apertura del evento, el director general de Industria, Mariano Muñoz, destacó el potencial de un sector que genera empleo, riqueza y desarrollo tecnológico, además de mantener una estrecha relación con ámbitos estratégicos como la industria 4.0, la realidad virtual, la visión artificial o la inteligencia artificial.

Apertura oficial Play CyL Summit 2026. Ifeza. / José Luis Fernández / LZA

Por su parte, el presidente de Asivi, Iván Gómez, subrayó que el objetivo del Summit es mostrar a los jóvenes que el videojuego va mucho más allá del entretenimiento. «Estamos dando la oportunidad de descubrir que detrás de un videojuego existen numerosas salidas laborales, desde el diseño gráfico o el concept art hasta el sonido, el marketing, la comunicación o los eSports», explicó.

En este sentido, recordó que aproximadamente un tercio del presupuesto de un videojuego se destina a acciones de marketing y comunicación, mientras que el auge de los deportes electrónicos ha incorporado perfiles como psicólogos especializados o fisioterapeutas deportivos para atender las necesidades de los jugadores profesionales.

Conectar ámbito educativo con el tejido empresarial

El PlayCyL Summit nace con la vocación de conectar el ámbito educativo con el tejido empresarial. Para ello, el programa incluye la presentación del proyecto Pocket University Games, una iniciativa que recorrerá todas las provincias de Castilla y León con el objetivo de acercar el sector a universidades, institutos y centros formativos.

La programación del encuentro aborda cuestiones clave como el desarrollo de videojuegos, la publicación internacional, el papel de la mujer en la industria, la evolución histórica del sector, las tendencias del mercado o el crecimiento del desarrollo independiente frente a los grandes estudios.

Público en la apertura oficial Play CyL Summit 2026 en Ifeza. / José Luis Fernández / LZA

Entre los participantes destacan profesionales de empresas y plataformas internacionales, además de destacadas figuras de la industria como John Romero, creador del legendario videojuego DOOM, que protagonizará una de las intervenciones más esperadas de la cita.

Más de medio millón de euros para impulsar el ecosistema regional

El Summit forma parte del proyecto Espacio PlayCyL, una estrategia financiada por la Junta de Castilla y León con más de medio millón de euros para fortalecer el ecosistema autonómico del videojuego.

La iniciativa incluye también la presencia de empresas de la comunidad en ferias internacionales de referencia en Tokio, Bangkok, Colonia y San Francisco, facilitando la internacionalización de los estudios castellanos y leoneses y la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio.

Muñoz recordó que la administración autonómica lleva dos años respaldando este tipo de iniciativas, después del éxito alcanzado por el CyL Games Show celebrado en 2025, que contó con una importante participación y un notable impacto económico y mediático.

El CyL Games Show tomará el relevo este fin de semana

La actividad continuará los días 6 y 7 de junio con la celebración del CyL Games Show 2026, también en Ifeza considerado el principal escaparate del sector en Castilla y León.

El evento reunirá a más de setenta estudios nacionales e internacionales, desarrolladores, inversores y profesionales del videojuego, además de una amplia programación abierta al público con competiciones, exhibiciones, simuladores, espacios interactivos y la participación de destacados creadores de contenido.

Desde el Ayuntamiento de Zamora y la Diputación Provincial, instituciones que colaboran en el desarrollo de esta iniciativa, destacaron la importancia de consolidar a la ciudad como referente de una industria emergente capaz de generar empleo cualificado y fijar talento joven en el territorio.

Con la celebración conjunta del PlayCyL Summit y el CyL Games Show, Zamora se convierte durante esta semana en uno de los principales puntos de encuentro del videojuego en España, reforzando su posicionamiento en una industria que continúa creciendo y generando nuevas oportunidades económicas y profesionales.