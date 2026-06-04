Extranjería sin laberintos: un taller en Zamora desgrana las claves de la regularización migratoria

Papeles, citas, pruebas, plazos, pasaportes, arraigo, asilo. Para muchas personas migrantes, el proceso de regularización en España se parece demasiado a un laberinto administrativo. Para quienes intentan acompañarlas, tampoco siempre es fácil saber por dónde empezar.

Extranjería sin laberintos: un taller para acompañar mejor. / Víctor Garrido

Con el objetivo de aclarar dudas y ofrecer herramientas útiles, MAGA organizó en Zamora un taller formativo sobre extranjería, arraigo y procesos de regularización. La sesión fue impartida por José Luis Sánchez Varela, abogado especializado en extranjería, vinculado a Médicos del Mundo, quien abordó cuestiones esenciales para entender la situación administrativa de las personas extranjeras en España.

La jornada dejó una idea central: frente al miedo y la burocracia, hacen falta redes, conocimiento y acompañamiento.