Las empresas zamoranas buscan abrir nuevos mercados en el Salón de Alimentación del Atlántico

La Diputación de Zamora vuelve a apostar por la promoción de la provincia a través de su riqueza agroalimentaria y gastronómica. Para ello, el Patronato Provincial de Turismo participa hasta el próximo 7 de junio en la 29ª edición de Salimat-Abanca, el Salón de Alimentación del Atlántico que se celebra en Silleda (Pontevedra), coincidiendo con la Feria Internacional Abanca Semana Verde de Galicia.

La presencia zamorana en esta cita, una de las más importantes del sector agroalimentario del noroeste peninsular, se realiza bajo la marca "Zamora es Calidad" y reúne a nueve empresas de la provincia, además de Fromago Cheese Experience, en un escaparate con proyección nacional e internacional.

El Patronato de Turismo acude por segundo año consecutivo a este certamen después de los buenos resultados obtenidos en la edición anterior. La elevada demanda de participación por parte de las empresas zamoranas ha llevado incluso a la creación de una lista de espera, motivo por el que la institución provincial ha decidido incorporar la feria de forma estable a su calendario de promoción.

El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Zamora participa en la 29ª edición de Salimat-Abanca, el Salón de Alimentación del Atlántico que se celebra en Silleda (Pontevedra). / Cedida / LZA

El objetivo de la presencia en la feria es impulsar la visibilidad de los productos zamoranos, favorecer nuevas oportunidades de negocio y reforzar la imagen de Zamora como destino de turismo gastronómico. Para ello, los productores participantes tendrán acceso a encuentros comerciales con importadores y distribuidores procedentes de quince países de Europa, América y Oriente Medio. En total, más de una treintena de compradores internacionales conocerán de primera mano la oferta agroalimentaria de la provincia, en reuniones organizadas de forma personalizada y con servicio de traducción.

Austria, Bélgica, Canadá, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Irlanda, México, Panamá, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suiza y Honduras figuran entre los mercados representados en esta edición, lo que convierte la feria en una oportunidad estratégica para abrir nuevas vías de comercialización y exportación.

Las empresas participantes en la feria representan una amplia variedad de productos de la rica despensa zamorana, desde quesos, vinos, miel y aceite hasta chocolate, setas y zumos naturales. Las firmas presentes son Ecoespora, Chocolate Refart, Bodega La Mela, Zumos Villaveza, Bernardo Fariña Enología Creativa, Pago Los Bichos, Bodegas Viriatus, Quinta de Mil Bodegas y Miel Bocabrañas.

El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Zamora participa en la 29ª edición de Salimat-Abanca, el Salón de Alimentación del Atlántico que se celebra en Silleda (Pontevedra). / Cedida / LZA

Además, el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Zamora ha habilitado un espacio propio donde se desarrollarán showcookings diarios con capacidad para una veintena de asistentes. Las demostraciones culinarias pondrán en valor los productos amparados por las marcas "Alimentos de Zamora" y "Exquisiteza", a través de elaboraciones diseñadas para destacar la calidad de las materias primas zamoranas. Los platos estarán acompañados por vinos y vermuts de la provincia, ofreciendo a los visitantes una experiencia gastronómica completa que combina tradición, innovación y producto local.

El stand de Zamora acogerá también la presentación oficial de Fromago Cheese Experience, la Feria Internacional del Queso que regresará a la capital zamorana del 17 al 20 de septiembre y que se ha consolidado como una de las grandes referencias nacionales e internacionales del sector quesero.

Importante impulso a la promoción económica, turística y agroalimentaria de la provincia a través de la gastronomía como una herramienta clave para generar oportunidades, atraer visitantes y proyectar la imagen de Zamora más allá de sus fronteras.