Domingo González, periodista: "La soledad no deseada es un problema de salud pública"

La Escuela de Enfermería de Zamora acoge el próximo lunes 8 de junio (17.00 horas) la presentación del libro «Viaje al país de la soledad», del periodista Domingo González, quien dedica un capítulo al proyecto Soliedad que está consolidado en Zamora gracias al trabajo de la escuela y su grupo de voluntarios universitarios.

¿Cómo surgió la posibilidad de escribir un libro sobre un tema tan actual?

Fue una de las opciones que la editorial puso sobre la mesa, ya que los datos en España son dramáticos, con el 20% de la población reconociendo que se ha sentido o se siente sola. Un porcentaje que seguramente será mayor, puesto que hay un gran prejuicio a reconocer esta situación. Pero, por lo menos, uno de cada cinco españoles adultos se siente así, lo que se traduce en siete millones de personas.

¿Qué entiende por soledad?

Es complicado definirla, porque cada persona tiene su propia descripción. La soledad es la carencia voluntaria o involuntaria de compañía y la segunda es la mala. Es un sentimiento subjetivo, personal, que causa un dolor que se puede traducir en tristeza, desamparo o inseguridad y, en los casos más graves, puede producir depresión.

Un reto para el siglo XXI

¿Cuál es la situación actual?

Según un estudio realizado en 2022 por el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada del a Fundación ONCE, la situación es tan grave que algunos investigadores sociales aseguran que, más que un problema, es uno de los retos más importantes a los que se enfrenta en estos momentos, en el siglo XXI, la sociedad actual. Algunos, incluso, califican la soledad no deseada de epidemia, que no significa que sea una enfermedad. Es un problema de salud pública y la ONU ya está preparando un estudio sobre las consecuencias que la soledad pueda acarrear a la salud.

Soliedad es un proyecto espectacular, colectivo y riguroso desde su nacimiento

¿Es un problema que afecta más a la población mayor?

Curiosamente, la soledad no es cosa de viejos, quienes más solos se encuentran en España no son los mayores de 75 años, sino los jóvenes. El barómetro de la soledad no deseada en España de 2024 arrojaba datos desgarradores, con el 34,6% de los jóvenes entre los 18 y los 24 años confesando que se sienten solos, catorce puntos por encima de la media nacional.

¿Considera que la soledad es una urgencia que debería tratarse a nivel público, que el Estado tendría que intervenir?

La soledad es ya algo estructural, que forma parte de la sociedad y las administraciones públicas son las que deberían hacer algo para que la soledad disminuyera. No pueden hacer todo, porque no es sencillo, pero si no se puede lograr mejorar la situación de ese 20% de la población, al menos, la de Zamora, para ir poco a poco avanzando. Yo pediría para empezar que hubiera una coordinación entre administraciones, ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y Estado central. Y que cada uno pusiera la parte económica que le correspondiera.

Con hilo conductor

¿Cómo ha planteado el desarrollo de este trabajo?

El libro está dividido en catorce capítulos independientes, aunque con un hilo conductor: la soledad no deseada. La primera parte contiene historias de soledad, en la segunda se habla de dos proyectos vinculados a este tema, uno en Sevilla y el de Soliedad de la Escuela de Enfermería de Zamora. La tercera parte es una explicación académica sobre la soledad, con datos rigurosos, citas y referencias bibliográficas, porque es un libro periodístico.

¿Qué destacaría del proyecto de la Escuela de Enfermería de Zamora?

Creo que es un referente para frenar la soledad de los mayores, un proyecto espectacular, colectivo y riguroso desde su nacimiento. Es admirable comprobar cómo todos los agentes comunitarios de Zamora fueron capaces de movilizarse para colaborar y hacer una investigación universitaria que implicó, desde el primer momento, a la escuela y los voluntarios en un momento, el año 2022, en el que se estaba saliendo de la pandemia, lo que tiene mucho mérito. Además, tras ese curso académico, finaliza la investigación y se pone en valor aplicando el proyecto y poniéndolo a disposición de la sociedad zamorana, con la Escuela de Enfermería y su directora, María José Fermoso, al frente. Personalmente, creo que este proyecto está ya consolidado y es un modelo para hacer frente a la soledad no deseada de la sociedad del mañana.

Una de las actividades intergeneracionales dentro del proyecto Soliedad / A. B. (Archivo)

¿Qué es lo que más le llamó la atención de este proyecto?

Que está gestionado por la universidad y profesores de la escuela, con la colaboración de voluntarios que, ahora mismo, son todos estudiantes jóvenes. Y es que creo que uno de las características que diferencian este proyecto de otros similares en España es el de la intergeneracionalidad, con una comunión entre los participantes mayores y los universitarios, donde todos aprenden. Pero destacaría, sobre todo, que Soliedad ha nacido y se ha desarrollado en una ciudad de la llamada España despoblada como Zamora, ejemplo de que, en la periferia, tan denostada por algunos, también se hacen cosas de interés general que se pueden exportar.

La visión del periodista

¿Qué ha aportado su formación periodística a este libro?

La experiencia de los años trabajando en radio y televisión otorga un bagaje importante a la hora de contactar con la gente y acceder a las fuentes, entender las historias que te cuentan y adaptarlas.

¿Qué desea transmitir con este trabajo al lector?

Ayudarles a que lleguen a comprender a esos vecinos, amigos y familiares que se sienten solos, aunque estén acompañados. Se trata de un sentimiento muy personal y pueden estar pasando por un momento delicado ese proceso de soledad y hay que pensar en ellos.