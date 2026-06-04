Más de un centenar de titulaciones para asegurar tu futuro profesional con el sello de la Universidad de Salamanca

La Universidad de Salamanca ofrece más de un centenar de grados para el curso 2026/27, de las que 28 son dobles titulaciones. Se trata de uno de los catálogos académicos más importantes de España, con programas que incluyen carreras clásicas, como Derecho, Filosofía, Medicina, las filologías e ingenierías industriales, y los nuevos grados en Diseño de Videojuegos y la Ingeniería Mecatrónica y Robótica, así como dobles grados con mucha demanda.

Salamanca es la decana de la enseñanza universitaria en castellano en todo el mundo, con una sólida trayectoria que le permite seguir creciendo y ampliando su propuesta formativa de acuerdo a las necesidades de las personas, las organizaciones y las empresas.

El campus de Zamora de la Universidad de Salamanca. / Archivo.

Una universidad con dimensión internacional

Referencia internacional en movilidad de estudiantes, la USAL tiene una de sus fortalezas en su comunidad académica, que agrupa a más de 30.000 estudiantes, de los que un porcentaje importante llega de otros países.

El curso 2026/27, la Universidad de Salamanca estrena una titulación con alta demanda: El grado en Veterinaria, que solo se ofrece en otras 14 universidades españolas. El título se pone en marcha con el respaldo de la oferta educativa e investigadora de la USAL en el área de salud, y refuerza el catálogo en ciencias de la vida.

Otras titulaciones recientes que se están consolidando con una amplia demanda son la ingeniería en Mecatrónica y Robótica, el grado en Audiología General, los de Seguridad y Estudios Policiales y el de Piloto de Aviación Comercial y Líneas Aéreas, entre otros.

Un grupo de estudiantes de la USAL trabajan sobre el terreno. / Archivo.

Historia, talento e investigación de vanguardia

Estudiar en la Universidad de Salamanca supone una experiencia que va más allá de la actividad académica. La universidad también ofrece su propia oferta de actividades culturales, deportivas, y servicios de asistencia social, orientación y empleo, por citar algunos.

Para quienes eligen la USAL desde otros lugares, el Servicio de Colegios Mayores y Residencias ofrece casi 600 plazas entre sus tres colegios mayores (San Bartolomé, Fray Luis de León y Oviedo), que llegan hasta las 1.000 si se suman las que aportan las dos residencias universitarias (Hernán Cortes y Colegio de Cuenca), todas ellas en la ciudad de Salamanca.

La USAL es y hace historia gracias al capital humano de sus más de 3.000 profesionales que se dedican a la docencia y la investigación, el personal técnico, y a la potencia de sus laboratorios y equipamientos. Edificios platerescos del siglo XV conviven con laboratorios e instalaciones como el mayor y más potente centro de láseres pulsados ultraintensos de España, en una combinación difícil de encontrar en otros lugares.

Másteres, doctorados y formación permanente

La propuesta no termina ahí, porque la Universidad de Salamanca ofrece 91 programas de máster y 45 de doctorado, como complemento a los grados con un alto valor añadido, y el catálogo de formación permanente se amplía cada año. Los datos del Observatorio de Empleo señalan con claridad la eficacia del sistema, ya que la tasa de empleabilidad de quienes completan sus estudios en la USAL es del 94%.

Otro dato importante a la hora de valorar la USAL como destino para estudiar es el coste. Las tasas académicas, públicas y acordadas por la Administración, varían entre los 12 y los 20 euros por crédito, dependiendo del grado de experimentalidad de las carreras, y se dispone de un sistema de becas y ayudas al estudio muy potente.

Feria de bienvenida de la Universidad de Salamanca. / Alba Prieto

3.200 plazas y nuevos másteres en inteligencia artificial y sostenibilidad

La Universidad de Salamanca refuerza para el curso 2026/27 su oferta de posgrado con 91 másteres oficiales y 3.200 plazas, en un catálogo que abarca todas las áreas de conocimiento y que combina formación presencial, en línea e híbrida. Dos tercios de los títulos se imparten de forma presencial y el resto en modalidades flexibles, adaptadas también a profesionales que buscan actualizar o ampliar sus competencias.

La nueva oferta incorpora cinco másteres: Química Experimental; Erasmus Mundus en aceleradores y láseres a gran escala; Diseño de intervenciones sobre estilos de vida saludables; Derechos Humanos, Sostenibilidad y Justicia Climática; y Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial aplicadas a la Ingeniería. Estos programas se suman a títulos ya consolidados en ámbitos como Ingeniería Mecatrónica, Cibercriminalidad, Investigación en Discapacidad, Neurociencia de la Audición y Lenguaje o Música Hispánica.

Los másteres de la USAL mantienen una elevada demanda nacional e internacional: el 38% del alumnado procede de otras provincias españolas y el 25% llega desde otros países. Además, según los datos de seguimiento de la universidad, la empleabilidad de estos estudios alcanza el 78% y el 40% de los titulados consigue trabajo antes de seis meses.

La satisfacción del alumnado también refuerza el atractivo de la oferta: el 90% de quienes cursan un máster en la Universidad de Salamanca afirma que volvería a elegir el mismo programa. La preinscripción, abierta desde el 13 de abril, permanecerá disponible hasta el 15 de julio.