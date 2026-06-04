Alerta por estafa en Zamora: suplantan a un banco para intentar robar 50.000 en una transferencia frustrada por la Guardia Civil

Los ciberdelincuentes han vuelto a actuar en Zamora aunque, en esta ocasión, la estafa ha sido frustrada gracias a la intervención de la Guardia Civil de Zamora en colaboración con una entidad bancaria: han logrado recuperar una transferencia internacional de casi 50.000 euros.

La operación formaba parte de una estafa que despertó sospechas cuando el tutor legal de la víctima recibió un mensaje SMS fraudulento que simulaba proceder del banco alertando sobre la transferencia. Al contactar con el número de teléfono reflejado en el SMS, fue atendido por personas que se hicieron pasar por personal de la entidad bancaria e incluso por un supuesto agente de la Guardia Civil mediante videollamada.

"Shimishing" y "Vishing"

A través de estas técnicas de engaño, conocidas como “smishing” y “vishing”, los estafadores lograron convencer al tutor para realizar una transferencia a Italia por un importe exacto de 49.980 euros . Tras percatarse del fraude, el afectado contactó rápidamente con su entidad bancaria real y presentó denuncia ante la Guardia Civil. Ambas entidades activaron los mecanismos para bloquear la operación y recuperar la totalidad del dinero.

Guardia Civil de Zamora

Las diligencias han sido remitidas a los tribunales de Zamora. A mayores, han solicitado una Orden Europea de Investigación para continuar con las pesquisas. Se trata de un instrumento judicial de la Unión Europea que permite a un juez de un país solicitar a otro estado miembro la obtención de pruebas para un caso penal. Sustituye a las antiguas "comisiones rogatorias", creando un sistema mucho más rápido y directo basado en el reconocimiento mutuo.

Consejos

Desde la Guardia Civil recuerdan la importancia de actuar con rapidez ante este tipo de delitos y advierten de que ninguna entidad bancaria ni organismo oficial solicita transferencias o datos personales por teléfono o SMS. Ante cualquier sospecha, recomiendan no responder, evitar enlaces y contactar directamente con canales oficiales.

El "smishing" es una estafa en la que los delincuentes envían mensajes SMS haciéndose pasar por bancos, empresas o instituciones para robar datos o dinero. Evitar caer en este tipo de fraude es clave. Lo primero es desconfiar de mensajes urgentes o alarmantes, especialmente si hablan de bloqueos de cuenta, movimientos sospechosos o problemas que requieren actuar rápido. Ese sentido de urgencia es una de las principales tácticas.

CONSEJOS CONTRA EL SMISHING No pinches en enlaces de SMS sospechosos

No facilites datos personales ni bancarios

Desconfía de mensajes urgentes o alarmantes

Contacta siempre por canales oficiales

Revisa el número o remitente

Borra el mensaje si dudas de su origen

Denuncia si has sido víctima

Nunca hay que pinchar en enlaces incluidos en SMS, ya que suelen llevar a páginas falsas diseñadas para robar datos. Tampoco se deben facilitar contraseñas, códigos o datos personales.

Es fundamental comprobar siempre la información por canales oficiales. Si recibes un mensaje sospechoso, lo mejor es contactar directamente con tu banco o empresa, pero nunca a través del número que aparece en el SMS.