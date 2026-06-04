65 años de diferencia y una pasión compartida por dos zamoranos: el teatro

Belisario Taranilla lleva dieciséis años formando parte del grupo de teatro aficionado Cambaleo. Su llegada a la formación estuvo ligada a una amistad. Conocía bien al director, Antonio Sastre y decidió ayudarle a reunir personas interesadas en formar parte de una compañía. "Yo era de la directiva de la asociación de personas mayores El Ángel, que cuenta con unos 1.500 socios, y me pidió que le preparase gente y le dije ahí tienes la mimbre, ahora haces el cesto y lo hizo", recuerda con orgullo.

El grupo zamorano está formado actualmente por una decena de personas. "Como somos mayores, muchos de los fundadores del grupo han fallecido como mi mujer", expresa emocionado. Por ello, urge que entré más gente nueva para que haya un relevo y se mantenga una formación que, a él, personalmente le ha dado la vida. "Me ha aportado estar vivo. Si yo me quedo en casa, me muero", revela.

Grupo que ha mantenido en todos estos años una intensa actividad, especialmente dirigida a personas mayores, actuando en centros sociales, hogares de jubilados y residencias, siempre de manera altruista. "Vamos completamente gratis. No nos subvenciona nadie nada. A veces tenemos que poner dinero de nuestro bolsillo para seguir adelante", explica.

Esfuerzo que tiene su recompensa. "Encontrarme con gente mayor y decirme qué satisfacción, que me dolían los huesos y cuando os he visto a vosotros se me han quitado todos los dolores. Para nosotros eso es una satisfacción muy grande", declara.

Taranilla será uno de los actores que participen en la primera edición de la Muestra de Teatro Aficionado de Zamora, que se desarrollará del 8 al 18 de junio sobre el escenario del Principal. Junto a su grupo, otras siete formaciones locales demostrarán su arte sobre las tablas. Entre ellas, Natus Teatro de la que forma parte Manu Pardal. A sus 26 años cuenta con una amplia trayectoria. "Mi padre es uno de los fundadores del grupo, así que hice mi primer papel con 5 años", indica. Desde entonces, el teatro le ha acompañado en todas las etapas de su vida. "Me ha ayudado a exteriorizar todo, ya sea para pasarlo bien en comedias, como por ejemplo con el montaje actual de Toc Toc, o cuando hacemos El Cerco de Zamora, que hago de Bellido Dolfos, y puedo expulsar toda mi mala leche de dentro", confiesa.

Presentación de la I Muestra de Teatro Aficionado de Zamora. / Jose Luis Fernández

Afición que también le ha servido más allá del escenario. "Se nota mucho a la hora de hablar en público, de hacer exposiciones, de participar en una mesa redonda o de enfrentarte a situaciones donde tienes que expresarte delante de otras personas", afirma. No obstante, si hay algo que destaca especialmente es el sentimiento de unión entre los integrantes del grupo. "Al fin no deja de ser una familia. Convives con ellos todas las semanas y aprendes a trabajar en equipo y que si una persona falla, tú tienes que ayudar para que el espectáculo continúe", valora.

Disciplina artística que, reconoce, le ha abierto muchas puertas, y que anima a practicar a jóvenes como él, gesta que no siempre resulta tan fácil. "Estamos tan acostumbrados a tenerlo todo para ya que a la gente joven, sobre todo, lo de el tener que estar un año entero preparando una obra para luego llevarla a los pueblos no les llama mucho la atención", lamenta. No obstante, él les anima a probarlo y que sientan que "poner un pie en un escenario, es una excelente forma de expresarse y de soltarse. "Merece la pena, la verdad", subraya.

Dos historias muy distintas de dos actores aficionados que demuestran que el teatro no entiende edad y que transforma a quienes lo practican. Pasión que compartirán con el público que acuda a las representaciones del ciclo impulsado por el Ayuntamiento de Zamora. Espectadores que auguran desde la organización serán muy numerosos porque "¿quién no tiene un amigo que hace teatro en Zamora?", cuestiona Cristian Santos, director del Teatro Principal de Zamora.

Primera muestra de Teatro Aficionado que da buena cuenta de la gran cantera que hay. "Muy poquitas ciudades en Castilla y León y, probablemente, ninguna de España del tamaño de Zamora tenga este volumen de grupos de teatro amateur y esto es un tesoro al que hay que proteger", opina el concejal David Gago.

Las propuestas que se llevarán al escenario del coso zamorano van desde textos más clásicos a contemporáneos para ofrecer al público una gran variedad a un precio muy asequible de 3 euros cada entrada.

Las funciones programadas a las 20.30 horas se iniciarán el 8 de junio con la representación de "El método Grönholm", a cargo de Atrezzo. Al día siguiente, Fénix Teatro pondrá en escena "Mamaaaaaá!!". El 10 de junio, será el turno de Natus Teatro y su "Toc Toc", para continuar el jueves con la función "De sorpresa en sorpresa", de Fantasía. El lunes 15 de junio el grupo La Tijera se subirá al escenario para representar "¿Te quedas a cenar?". La programación continúa el día 16 con "El proceso por la sombra del burro", a cargo de Contratiempo, para concluir con las interpretaciones de los integrantes de Juan del Enzina que llevarán a escena "Un corazón lleno de lluvia".

Ciclo que nace con vocación de continuidad para poner en valor la labor "absolutamente encomiable que hacen todos estos grupos de teatro", destaca el director del Teatro Principal.