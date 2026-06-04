¿300.000 euros por un concierto en las Fiestas de San Pedro en Zamora? David Gago responde y las redes aplauden

¿Puede un ayuntamiento como el de Zamora gastarse casi el 80% de su presupuesto en fiestas en un concierto? La respuesta es obvia: no es razonable. Pues ese mensaje es el que ha querido difundir a través de sus redes sociales el concejal del área en el Ayuntamiento de Zamora, David Gago, después de que muchos ciudadanos le hayan demandado actuaciones de la talla de Melendi o Estopa para las próximas Ferias y Fiestas de San Pedro 2026: "Pues claro que me gustaría traer a grandes artistas, pero no podemos desembolsar 300.000 euros por un solo concierto porque eso sería despilfarrar, hacer contratos fuera de nuestras posibilidades modestas y organizar unas fiestas sin cabeza".

La apuesta municipal se inclina por "fiestas más populares, de calle y accesibles" con música en distintos espacios de la ciudad y una clara prioridad hacia las bandas locales. En este sentido, en lugar de grandes nombres el Ayuntamiento opta por "grupos emergentes, orquestas -como la Panorama o París de Noia- o artistas más cercanos" con opciones también para el público de mayor edad, caso de Los Diablos.

Escucha aquí la explicación en boca del propio concejal:

Sanguijuelas del Guadiana

La actuación de Sanguijuelas del Guadiana en Zamora será uno de los conciertos estrella de las Ferias y Fiestas de San Pedro. Tendrá lugar en la Plaza Mayor de Zamora el miércoles 24 de junio con entrada gratuita.

¿Por qué Salamanca sí?

Las fiestas en la vecina Salamanca suelen estar marcadas por grandes conciertos a los que, por cierto, muchos zamoranos asisten. Gago es consciente de la situación pero "ellos no tienen las fiestas populares que tienen nosotros". El gasto salmantino de más de un millón de euros en pocas y grandes actuaciones "deja a la ciudad muerta el resto de las fiestas y no queremos eso para Zamora", zanja, a la espera de que "todos comprendáis la situación".