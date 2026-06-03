Un zamorano dona en vida un riñón a su hermano

Cecilia Fuertes Pérez tiene a dos hijos trasplantados: uno le dio un riñón a otro. Es lo que se llama donante vivo. "Se lo hicieron en Salamanca y funcionó muy bien. Ahora, el día 14, hace doce años". Es una opción que permite conseguir un donante con más rapidez que esperar a que haya un órgano disponible. Inicialmente, era Cecilia la que estaba llamada a ser la donante, porque en principio era compatible, pero las pruebas indicaron que no era así "Se puede vivir perfectamente con un riñón. El trasplantado tiene que tomar una medicación antirechazo, pero lleva una vida normal", alejado de la máquina de diálisis que necesitó durante ocho meses.

Cecilia formaba parte de la mesa informativa instalada por Alcer, en la céntrica calle Santa Clara, con motivo del Día del Donante. Junto a ella, José Manuel Peláez, presidente de Alcer Zamora, una asociación que hace una labor de acompañamiento a los pacientes de diálisis y sus familiares y a los trasplantados.

"Por ejemplo, ahora en verano tramitamos la documentación para que los pacientes en diálisis puedan irse de vacaciones a otros puntos de España", señaló Peláez.

El servicio de diálisis está funcionando bien, así como el transporte sanitario para estos pacientes. "Ahora quieren renovar la depuradora de agua, porque la diálisis necesita un agua especialmente depurada", indicó.

Dale un like a la vida

Como cada año, el primer miércoles de junio se celebra en España el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, organizado por la Unión de Trasplantados de Órganos Sólidos, con el apoyo de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). La campaña de este año lleva por lema “Dale un like a la vida. Dona órganos, regala futuros”.

La Unión de Trasplantados de Órganos Sólidos (UTxS) es el resultado de la cooperación de cuatro entidades de pacientes: la Federación Nacional para la lucha contra las Enfermedades del Riñón (Alcer), la Federación Española de Fibrosis Quística (FEFQ), la Federación Española de Trasplantados de Corazón (FETCO) y la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH).

El objetivo de este día es homenajear a las personas donantes y a sus familias por su enorme generosidad, además de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la donación de órganos para todas aquellas personas que esperan un trasplante. Asimismo, esta edición quiere poner el foco en la confianza que genera el modelo español de donación y trasplantes, un sistema público y solidario que ha convertido a España en líder mundial durante más de tres décadas.

Según los últimos datos de actividad presentados por la Organización Nacional de Trasplantes, durante 2025 se realizaron en España 6.335 trasplantes de órganos, lo que supone una tasa de 129 trasplantes por millón de población. En concreto, se registraron 3.998 trasplantes renales, 1.276 hepáticos, 556 pulmonares, 390 cardíacos, 103 pancreáticos y 11 intestinales. Este alto nivel de actividad fue posible gracias a las 2.547 personas que donaron sus órganos tras fallecer, situando la tasa de donación en 51,9 donantes por millón, además de las 408 personas que donaron un riñón o parte de su hígado en vida. España mantiene así su posición de liderazgo internacional en donación de órganos, muy por encima de la media europea y de otros países de referencia.

Sin embargo, pese a estos datos históricos, todavía muchas personas continúan esperando una oportunidad. A 31 de diciembre de 2025, un total de 5.163 pacientes permanecían en lista de espera para recibir un trasplante, de los cuales 77 eran niños.