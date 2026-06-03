La tapa zamorana que Xuso Jones no probaría y el imán que se llevó el equipo de "Lo sabe, no lo sabe"

Ya hace unos meses que Xuso Jones visitó las calles de Zamora como parte del rodaje de su programa estrella: "Lo sabe, no lo sabe", pero es ahora cuando el equipo ha sacado a la luz algunos de los mejores momentos del rodaje a través de sus redes sociales.

En los vídeos, Xuso comparte momentos con los vecinos en los que descubre con sus propios ojos la cultura zamorana. Entre alguna tienda de souvenirs del centro y un paseo por Santa Clara, vecinos zamoranos se aseguraron de enseñarle al murciano todo lo que no puede olvidar de su paso por Zamora.

El imán "todo en uno" para el equipo

Jones entró a una tienda del centro de Zamora con un objetivo muy especial: llevarse un imán que represente la cultura zamorana a la perfección. La dependienta, que entendió su cometido a la primera, eligió el más completo: "El más típico que tengas", le decía el murciano. Ella sacó uno en el que aparecían en la palabra Zamora, letra por letra, un salado burrito zamorano, la Catedral, las aceñas, Viriato, el Arco de Doña Urraca, el Rosetón de San Juan, el Merlú, una botella de vino zamorano y la bandera de Zamora.

La tapa que Xuso Jones no probaría nunca

Paseando por Santa Clara, el presentador le preguntaba a Elena, la participante zamorana, cuáles eran los mejores pinchos de la ciudad, además de los tiberios, que ya había conocido y que aquel día se le vio comiendo en el centro. Ella le hablaba, en general, de la casquería, y le mencionaba las crestas en particular, que llaman la atención porque se comen en muy pocos sitios, a lo que Xuso era reticente. "Para quien le gusten", decía el presentador, dejando claro que no le llamaban la atención.

Con este distendido paseo compartido en sus redes sociales, Jones daba por concluida su experiencia en la provincia, que como en otras ocasiones, le esperará con los brazos abiertos cuando decida volver.