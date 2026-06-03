Estas son las cinco calles más bonitas de Zamora capital: el casco histórico hace pleno

Pasear por Zamora es recorrer siglos de historia en apenas unos pasos. Entre calles empedradas, rincones tranquilos y cuestas con encanto, le hemos pedido a la Inteligencia Artificial que rescate las cinco calles más bonitas y fotografiadas por los turistas.

Zamora es una ciudad para pasear sin prisa, donde muchas de sus calles esconden historia, encanto y rincones especiales. Sobre todo, una vez que uno pasa la Plaza Mayor y se adentra en el casco viejo, con callejuelas estrechas y empedradas que llaman la atención pese al aspecto descuidado que a veces entraña el eje histórico. Estas son algunas de las más bonitas, según la IA. Sabemos que hay muchas más:

Calle Balborraz

Una de las más icónicas. Empinada, llena de casas de colores y con vistas al casco antiguo, es una de las postales más reconocibles de la ciudad. Esa vía empedrada, empinada y peatonal conserva el encanto medieval de Zamora flanqueada por antiguos edificios de piedra y balcones de hierro forjado.

La calle Balborraz destaca más por su valor ambiental que por su riqueza arquitectónica en sí, aunque contó con palacios como el de Las Golondrinas, situado en su parte baja. La serie de balconadas y miradores de madera, construidos en su mayoría entre finales del siglo XIX y principios del XX, constituyen todo un ejemplo de arquitectura popular.

T. S.

El desplazamiento del eje comercial hacia la Plaza Mayor y el este de la ciudad, fundamentalmente Santa Clara y San Torcuato, al tiempo de la propia evolución urbanística de la ciudad con el ensanche hacia el este acarreó la decadencia progresiva de la calle. La intervención de una escuela taller, la primera que se desarrolló en Zamora bajo la dirección de Lourdes Arenas y con proyecto de los arquitectos Francisco Somoza y Pedro Lucas del Teso salvaron un enclave condenado, seguramente, a la ruina. La actuación, llevada a cabo entre los años 1989 y 1995 mereció un diploma del prestigioso premio Europa Nostra.

Una foto antigua de Balborraz. / Archivo LOZ

Calle Ramos Carrión y Rúas de los Francos y de los Notarios

En pleno casco histórico, es un eje con mucho ambiente y sabor medieval, rodeado de edificios antiguos. Un lugar de paso obligado hacia emblemas como la plaza de Viriato o la Catedral, combina vida urbana con edificios históricos y zonas culturales imprescindibles, como el teatro Ramos Carrión o la propia Biblioteca Pública.

Calle Troncoso

Una calle estrecha y con personalidad, que conecta varias zonas históricas y mantiene ese aire antiguo tan característico. Como si se tratara de un callejón de cuento, cientos de matrimonios han elegido esta calle para sus fotografías de boda. Se trata de una de las vías más antiguas de Zamora y su conexión con el Mirador del Troncoso la hace aún más especial. Desde él, puedes disfrutar de una de las vistas más icónicas de la ciudad, especialmente del puente de piedra y el Duero.

Su hiedra recorriendo la piedra lo convierte en uno de los puntos más fotografiados de la ciudad.

Plaza Mayor

Corazón de la ciudad, es un espacio abierto con el Ayuntamiento a un lado y la Policía Municipal, al otro. Una espacio completado por la iglesia de San Juan, en otro de los laterales, y bares que dan vida a la zona frente al templo. Su ubicación estratégica en el casco histórico la convierten en un punto de conexión entre la zona comercial de la ciudad y la monumental.

Ha vivido variaciones en su denominación: Plaza de la Constitución, Plaza del Rey e incluso Plaza de Isabel II, reflejando los cambios políticos y sociales de cada época. También ha sufrido variaciones físicas y estructurales. Hasta los años 70 fue un espacio simétrico, flanqueado por dos edificios semejantes rematados en arcadas a pie de calle, el Ayuntamiento Viejo y el nuevo, en la antigua Casa de las Panaderas, cuyo vano central comunicaba con la Costanilla.

La demolición del lado oeste descubrió las maravillas románicas de la iglesia de San Juan o de Puerta Nueva. Esta iglesia, declarada Monumento Nacional en 1960, es uno de los puntos de interés de la Plaza. Su nombre proviene de la apertura de una puerta en la muralla del primer recinto en 1171. Destaca el rosetón de la portada sur y la portada de medio punto decorada con motivos florales, representativa del románico zamorano.