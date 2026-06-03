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El punto y final de "Y se hizo la luz"

El congreso es el broche final de un programa marcado por las charlas, las mesas redondas y los conciertos, siendo la reapertura de La Casa Guerra el gran éxito de la promotora VitaliZa Producciones

VÍDEO | Jornadas de Modernismo en Zamora: "La arquitectura del renacer de Zamora. Y se hizo la luz"

VÍDEO | Jornadas de Modernismo en Zamora: "La arquitectura del renacer de Zamora. Y se hizo la luz"

A.B.G.

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Alejandra Bonel García

Zamora

"Zamora se ha inscrito en el mapa turístico por su románico, pero la ciudad necesita más ofertas, y el modernismo es una de las estrellas que tenemos". Cristoph Strieder, concejal del Ayuntamiento de Zamora, ha sido uno de los participantes del congreso "Y se hizo la luz", donde, al principio del evento, ha dedicado unas palabras a la importancia de introducir el Modernismo dentro de la ruta turística de la capital de provincia.

Nicolás Alonso presenta el congreso &quot;Y se hizo la luz&quot; en el Teatro Principal.

Nicolás Alonso presenta el congreso "Y se hizo la luz" en el Teatro Principal. / Víctor Garrido

Tras alumbrar la Plaza Sagasta, considerada como el epicentro modernista de Zamora, con un concierto de jazz donde se destacó el patrimonio arquitectónico de la zona, y la apertura tras 15 años de la Casa Guerra con un concierto inmersivo de sintetizadores y piano, el congreso "Y se hizo la luz" pone el punto y final a un programa que no ha dejado indiferente a nadie y que ha contado con numerosos expertos repartidos en tres mesas redondas.

La primera mesa redonda, centrada en la llegada de la electricidad, el ferrocarril y la industria harinera a finales del siglo XIX y comienzos del XX, "es una ponencia en la que se va a hablar de la llegada de la energía eléctrica a Zamora con la empresa del Porvenir, la llegada del ferrocarril y la relación con la industria harinera y todo el desarrollo que ha habido en los edificios modernistas de la ciudad de Zamora", explicó Juan Carbajo, director general de Molinos del Duero en Zamora. "El objetivo es relacionar la llegada del ferrocarril y de la energía eléctrica con la economía de Zamora y, en concreto, cómo influyeron todos estos factores en la industria harinera", detalla. En esta primera mesa participaron también representantes de Iberdrola y de la Asociación Ferroviaria.

La segunda mesa, titulada Arquitectura del Renacer, "está centrada en lo que hemos denominado la segunda edad de oro de la arquitectura en Zamora, porque a raíz de lo que se verá en la primera, ese desarrollo industrial, la llegada del ferrocarril y otra serie de circunstancias, se creó un caldo de cultivo para un desarrollo de la arquitectura y del urbanismo de la ciudad que permitió el auge de una gran cantidad de corrientes arquitectónicas capitaneadas por el modernismo, y a las que se suman el eclecticismo, el neomedievalismo, la arquitectura de hierro, industrial, etc.", explica Álvaro Ávila de la Torre, doctor en Arquitectura.

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Álvaro Ávila de la Torre, doctor en Arquitectura, y el periodista Nicolás Alonso.

Álvaro Ávila de la Torre, doctor en Arquitectura, y el periodista Nicolás Alonso. / Víctor Garrido

La tercera mesa se centró en analizar el potencial turístico de este patrimonio y las posibilidades para mejorar su conservación, visibilidad y accesibilidad: "Hay que defender el modernismo porque está en riesgo", señala el divulgador Brönte.

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