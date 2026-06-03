El PSOE de Zamora cuestiona la necesidad de una nueva Agrupación Provincial de Voluntarios de Protección Civil

"Antes de crear nuevas estructuras administrativas, la Diputación debería explicar qué problema existe actualmente y por qué considera necesario asumir funciones que tradicionalmente corresponden a los municipios", ha señalado Sandra Veleda, portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Zamora tras presentar una serie de aportaciones al proyecto de Reglamento de la Agrupación Provincial de Voluntarios de Protección Civil promovido por el equipo de gobierno del Partido Popular, al considerar que plantea importantes dudas sobre su necesidad, encaje competencial, funcionamiento y utilidad real para los municipios de la provincia.

El Grupo Socialista en la Diputación de Zamora ha reclamado al equipo de gobierno del Partido Popular que aclare los motivos que justifican la puesta en marcha de una Agrupación Provincial de Voluntarios de Protección Civil, una iniciativa que, a juicio del PSOE, requiere mayores explicaciones desde el punto de vista competencial, económico y organizativo.

Desde el PSOE recuerdan que la competencia en materia de Protección Civil recae fundamentalmente en los ayuntamientos. Por este motivo, las agrupaciones de voluntarios existentes en Castilla y León dependen habitualmente de las entidades locales y no de las diputaciones provinciales.

En este sentido, los socialistas subrayan que ninguna Diputación de Castilla y León dispone actualmente de una agrupación provincial propia de Protección Civil, una circunstancia que, según el grupo provincial, debería llevar al equipo de gobierno a explicar con claridad qué necesidad pretende cubrir con esta iniciativa y cuáles son los informes técnicos y jurídicos que la respaldan.

El Grupo Socialista recuerda además que la Diputación de Zamora mantiene en la actualidad convenios de colaboración con las agrupaciones de Protección Civil de Alcañices, Benavente, Toro y Villaralbo para prestar apoyo en distintos puntos de la provincia. A ello se suma la labor que desarrolla la Agrupación de Protección Civil de la ciudad de Zamora en materia de prevención y atención de emergencias.

¿Qué pide el PSOE?

Por este motivo, el PSOE considera imprescindible aclarar cuál será la relación entre la futura agrupación provincial y las agrupaciones ya existentes, así como el papel que desempeñarán los convenios actualmente en vigor: “Lo que no puede ocurrir es que se genere una estructura paralela sin explicar cómo se coordinará con los recursos ya existentes o si acabará sustituyendo servicios que ya se están prestando”, señalan desde el Grupo Socialista.

Otra de las cuestiones planteadas por los socialistas se refiere a la ausencia de información económica sobre el proyecto. Aunque el reglamento regula aspectos organizativos y de funcionamiento, el PSOE advierte de que no se acompaña de una memoria económica detallada que permita conocer el coste real que supondrá para las arcas provinciales.

Vehículos, equipamiento, seguros, formación, coordinación, uniformidad, material de intervención o cobertura de gastos derivados de la actividad son algunos de los aspectos sobre los que el Grupo Socialista considera necesario aportar mayor claridad antes de avanzar en la creación de esta nueva estructura.

El grupo provincial también ha solicitado una mayor concreción sobre la figura de los colaboradores recogida en el texto del reglamento, al entender que su definición y sus funciones no están suficientemente delimitadas.

Desde el PSOE insisten en que cualquier iniciativa relacionada con la protección y la seguridad de los ciudadanos debe abordarse desde el máximo consenso institucional, con transparencia y contando con la participación de los municipios y de las agrupaciones que actualmente desarrollan esta labor sobre el terreno.

Por todo ello, el Grupo Socialista solicita al equipo de gobierno que explique públicamente los objetivos reales de esta propuesta, su encaje dentro del sistema de Protección Civil de Castilla y León y las ventajas concretas que aportaría a los municipios de la provincia: “Lo que necesitan los municipios de Zamora son recursos suficientes, no estructuras paralelas que nadie ha pedido y cuya necesidad no ha sido acreditada. La Diputación debe dedicarse a fortalecer los servicios públicos”, concluyen desde el PSOE.