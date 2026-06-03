Miguel Ángel Viñas (IU): "Las políticas del PP con VOX se van a rechizar más y va a ser negativo para la provincia"

El coordinador provincial de Izquierda Unida en Zamora, Miguel Ángel Viñas, valoró el reciente acuerdo de gobierno firmado entre Partido Popular y Vox en Castilla y León, mostrando su preocupación por las consecuencias que puede tener para Zamora. "Cuando hablamos de política nacional somos pequeños y apartados, pero cuando hablamos de política regional somos menos pequeños y menos apartados porque somos una de las nueve provincias de esta comunidad, y, por lo tanto, la Junta tiene unas competencias muy directas en lo que pasa en Zamora", expresó.

En este sentido, recordó la experiencia del anterior gobierno de coalición entre ambas formaciones. "Nos preocupa porque ya tenemos la experiencia además del Gobierno PP-Vox en la comunidad antes de que rompieran el acuerdo en el anterior mandato, cuando se cargaron todos los planes de empleo en la provincia", lamentó Viñas.

Según señaló, durante aquella etapa desaparecieron programas de empleo que permitían la contratación de numerosas personas en los ayuntamientos. "Aquí llegaron a trabajar en el ayuntamiento 100 personas que desaparecieron, luego volvieron a aparecer cuando Vox se fue del Gobierno", argumentó.

En su opinión, un nuevo pacto entre PP y Vox podría endurecer las políticas desarrolladas por la Junta y tener efectos negativos para la provincia. "Las políticas del Partido Popular con Vox se van a rechizar más y va a ser bastante más negativo todavía para nuestra provincia y también, indirectamente, para nuestra ciudad", pronunció el coordinador provincial de IU Zamora.

Por último, apeló a las recientes declaraciones de los representantes del Partido Popular en Zamora señalando que los ocho años de Gobierno del PSOE han sido "perjudiciales" para Zamora. "No sabía si reírme o llorar porque parece ser que aquí no haya gobernado toda la vida el Partido Popular en la provincia. Algo tendrá que decir la Diputación de sus competencias y cómo están los pueblos y cómo está la provincia después de tantos años gobernando la Junta de Castilla y León que tiene competencias muy directas, por ejemplo ,en educación y en sanidad", argumentó Viñas.