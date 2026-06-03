Little Opera presenta su undécima edición con dimensión internacional

Little Opera cumple este año su undécima edición con un marcado carácter internacional, el que le otorga una producción que se estrena en Zamora con la colaboración del Teatro Solís de Montevideo. Se trata de “Él. De las tinieblas a la luz”, basado en el libro de Mercedes Pinto, en el que comparte su propia historia de maltrato físico y psicológico a manos de su marido en 1926. Un siglo después, su vida se compartirá, en forma de ópera, con todos los zamoranos el sábado 23 de julio en el Teatro Ramos Carrión.

Actuación en el Teatro Principal de Little Opera. / E. V. D. (Archivo)

El Ayuntamiento de Zamora albergó la presentación de la programación de este año del festival, que tendrá lugar del 24 al 26 de julio. La concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, destacó ese carácter internacional de la presente edición y recordó que “hace once años, comenzó de una forma muy modesta” y que, con el empuje de todas las instituciones, “ha crecido y se ha expandido hasta tener un reconocimiento nacional”, anunció, en alusión a su inclusión en la asociación lírica española Ópera XXI, que incluye los festivales más importantes del país. “Es un formato pequeño, pero que se ha grande en prestigio y, además, con un género que no es multitudinario”, añadió.

Desde la concejalía de Turismo, Christoph Strieder reconoció que Little Opera se ha convertido “en todo un referente, gracias a la colaboración de diferentes administraciones”. Por su parte, se trata de unos festivales que siempre llevan a ferias internacionales para su promoción, como Frankfurt o Berlín.

Apoyo desde la Junta

Desde la Consejería de Cultura, su viceconsejera Mar Sancho, quien acudió a la presentación en Zamora, lo calificó de “festival delicatessen” que ha ido creciendo, entre otros aspectos en número de espectadores año tras año. “A ello anima una programación cada vez más ambiciosa”, valoró.

"La flauta mágica", dentro del Festival Little Opera / J. L. F. (Archivo)

Junto con la Diputación Provincial de Zamora, la Fundación Caja Rural es otro de los organismos que apoya Little Opera desde el principio. “Es un placer seguir apoyando una cultura de tan alto nivel y para todos los públicos, ya que también hay espectáculos para los más pequeños y para la población del medio rural”, recordó Laura Huertos.

Programación

El alma de la organización, Conchi Moyano, a la que todos alabaron por su dedicación desde hace más de una década para sacar adelante este proyecto, desgranó el programa de este año. Además de la obra internacional del sábado, el ciclo incluye la gala lírica inaugural en los jardines de Baltasar Lobo el viernes 24 de julio (21.30 horas) a la que seguirá una degustación de productos zamoranos para los abonados; las óperas en miniatura el sábado y domingo en horario matinal, tanto en la Biblioteca Pública como en la plaza de Viriato; o la obra “I tre gobbi” (“Los tres jorobados) el domingo, a las 20.30 horas, en el Teatro Principal, como colofón.

Las entradas para el XI Festival Little Opera se pondrá a la venta de forma online este mismo viernes, mientras que a partir del próximo 10 de julio se podrán adquirir en la caseta de la plaza de Castilla y León.

Con precios populares, solo un poco por encima de ediciones anteriores, se podrá disfrutar de los espectáculos desde los dos euros de las óperas en miniatura, con la posibilidad de adquirir un abono para toda la programación, a un precio de 60%, lo que significa un ahorro del 20%.