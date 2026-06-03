Se levanta el telón de la primera Muestra de Teatro Amateur de Zamora

¿Quién no tiene un amigo que hace teatro en Zamora? Esa es la pregunta que hace Cristian Santos, director del Teatro Principal de Zamora, quien reconoce orgulloso que "es muy fácil encontrarte con alguien que haga teatro en Zamora". Afición que se ha convertido en algo más para todos los actores y actrices que forman parte de estos grupos que se reúnen semanalmente para ensayar sus obras y que serán los grandes protagonistas de la nueva muestra impulsada por el Ayuntamiento de la capital.

Primera muestra del Teatro Aficionado de Ciudad de Zamora que se desarrollará del 8 al 18 de junio y en la que participan ocho grupos lo que subraya la gran cantera que hay. "Muy poquitas ciudades en Castilla y León y, probablemente ninguna de España del tamaño de Zamora tenga este volumen de grupos de teatro amateur y esto es un tesoro al que hay que proteger", expresó David Gago, concejal delegado del Teatro Principal.

Presentación de la primera edición de la Muestra de teatro amateur de Zamora. / José Luis Fernández / LZA

"La labor que hacen estos grupos es absolutamente encomiable y pensamos que la mejor manera de mostrarla es tener un ciclo que permanezca de tiempo, consolidándose año atras año", añadió Santos. Ciclo en el que incluso se ha quedado fuera un grupo de teatro al haberse formado reciéntemente, tal y como se desveló durante la presentación del evento.

Las propuestas que se llevarán al escenario del coso zamorano van desde textos más clásicos a contemporáneos para ofrecer al público una gran variedad a un precio muy asequible de 3 euros cada entrada. Espectáculos preparados con mimo por los grupos zamoranos que darán cuenta del talento y esfuerzo que hay en cada compañía.

"Otra de las cosas que ponen en valor las compañías de teatro aficionado es que hay muchos textos que las compañías profesionales no montan porque técnicamente es complejo y económicamente no es viable y, sin embargo, las compañías de teatro aficionado se atreven con ellos y pueden poner 10, 15 o 20 actores en escena y hacer una cosa realmente estupenda y que es difícil de ver en otros lugares", apreció el director del Principal.

Variedad sobre las tablas que dan forma a un completo ciclo para poner en valor el teatro aficionado.

Programación

8 de junio. Atrezzo. "El método Grönholm"

9 de junio. Fénix Teatro. "Mamaaaaaá!!"

10 de junio. Natus Teatro. "Toc toc"

11 de junio. Fantasía. "De sorpresa en sorpresa"

15 de junio. La Tijera. "¿Te quedas a cenar?"

16 de junio. Cambaleo. "Teatralerías"

17 de junio. Contratiempo. "El proceso por a sombra del burro"

18 de junio. Juan del Enzina. "Un corazón lleno de lluvia"

Todas las funciones serán a las 20.30 horas. Las entradas se podrán adquirir al precio de tres euros en la taquilla del recinto o a través de Internet en la web del Teatro Principal.