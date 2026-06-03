IU Zamora celebra sus 40 años reivindicando su papel como alternativa de izquierdas

Izquierda Unida Zamora celebrará este sábado 6 de junio una nueva edición de su tradicional fiesta anual en el pabellón de La Josa. Cita que este año adquiere un carácter especial al coincidir con el 40 aniversario de la fundación de la organización.

"Para nosotros y para una parte muy importante de la sociedad es necesario que siga existiendo una fuerza alternativa como la nuestra, que es capaz de elevar propuestas y defender los intereses de la mayoría social frente a un sistema en el que cada vez más se desmantela lo público, que es la cobertura de la clase trabajadora, de los pensionistas, de los estudiantes y de quienes más lo necesitan", destacó el coordinador provincial de IU, Miguel Ángel Viñas, en la presentación del evento.

Encuentro que nació en el año 2016 coincidiendo con los 30 años de Izquierda Unida en un momento "bastante difícil" para la organización "que parecía renunciar a su pasado y se acomplejaba con aquello que llamaban la nueva política, fruto del 15-M con la aparición de infinidad de movimientos", recordó.

Jonathan de Anta, Miguel Ángel Viñas y David Viñas. / José Luis Fernández / LZA

Época en la que IU Zamora apostó por mantener su identidad propia y concurrir en solitario a las elecciones municipales, "defendiendo los años de lucha solos en el Ayuntamiento, nuestro pasado y nuestras propuestas de futuro para la ciudad", subrayó Viñas.

Decisión con la que se logró que, por primera vez tras 20 años, "dejase de gobernar la derecha en la ciudad dando la ciudadanía la confianza a esta organización con Guarido a la cabeza", expuso.

Formación que a día de hoy sigue reivindicando su esencia como una fuerza política "necesaria" para luchar por los intereses de la mayoría social y "contra un sistema que cada vez estamos viendo más corrompido", pronunció.

En este sentido, el coordinador provincial defendió la importancia de preservar la identidad política de la organización, destacando la buena salud interna de la organización y la incorporación de nuevos militantes jóvenes. "Tenemos poca implantación en la provincia porque es un territorio difícil para una fuerza de izquierdas como nosotros, pero está saneada la organización y sí es verdad que está entrando gente joven, por ejemplo, esta misma mañana ha pasado una chica a afiliarse", comentó.

Programación de la jornada

Con el objetivo de homenajear y recordar la historia de la organización, uno de los principales atractivos de la fiesta será una exposición fotográfica que recopilará imágenes de la actividad política y social desarrollada por IU Zamora a lo largo de estas décadas, desde movilizaciones y campañas hasta actos reivindicativos y celebraciones tradicionales.

"Una exposición que es curiosa, entre otras cosas, porque podemos ver a Guarido de jovencito y en bañador", bromeó Viñas.

La fiesta contará con un marcado contenido político. Entre los actos previstos figura la conferencia "El pueblo cubano, ejemplo de resistencia antiimperialista", que será impartida a las 13.00 horas por Víctor Morales, tercer secretario de Asuntos Económicos de la Embajada de Cuba en España. También se celebrará, a las 19.00 horas, la charla "La decadencia de Occidente y el nuevo orden frente a la geopolítica del caos", a cargo del analista internacional Paco Arnau.

El acto político central reunirá a las 20.30 horas a Francisco Guarido, Laura Rivera y Miguel Ángel Viñas, quienes abordarán la situación política desde diferentes ámbitos, con referencias a la realidad provincial, municipal, autonómica, nacional e internacional.

Magia y conciertos

Además de los actos políticos, la organización ha programado actividades lúdicas para todos los públicos. Entre ellas destaca un espectáculo de magia y humor a cargo de Jesu Mago a las 12.00 horas.

Jornada que concluirá con las actuaciones musicales, a partir de las 22.30 horas, de los grupos "La Línea Roja" y "Aphonnic" Como es habitual, habrá servicio de barra y pinchos para favorecer el ambiente de convivencia entre militantes, simpatizantes y visitantes.

"Es una fiesta que pretendemos que sea un lugar de encuentro, donde vendrán compañeros, compañeras y simpatizantes de otras provincias, y donde están invitados todos los zamoranos y zamoranas para pasarse, disfrutar el día y del programa que hemos preparado", concluyó Viñas.