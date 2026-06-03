Ester Antón, responsable de Alto el Fuego: "Dedicar tiempo a pensar da valor a la comunicación"

Mujer, empresaria, comunicación y publicidad. ¿Qué supone escuchar esas cuatro palabras unidas en este premio?

Es un orgullo como zamorana que los empresarios valoren nuestro trabajo. Cuando me enteré, el primero en el que pensé fue en mi abuelo, que también había recibido premios de este tipo; y es un orgullo también para mi familia. Además, es un reconocimiento para el sector y para Alto el Fuego, porque que tengan en cuenta el trabajo de una agencia de publicidad a nivel empresarial quiere decir que algo estamos haciendo bien.

¿Considera que a veces la comunicación pasa más desapercibida que otros sectores?

Sí, suele estar más devaluada. Por normal general se dan premios a empresas mucho más grandes y de sectores más industriales o incluso de hostelería, que al final son los que priman aquí en Zamora, por eso también valoramos tanto este reconocimiento.

Y sin embargo, ¿qué importancia tiene la comunicación para una ciudad como Zamora?

Es algo que debería ser indispensable, porque al final la comunicación fomenta la atracción de turismo, entre otras cosas, y a nivel empresarial ayuda a posicionar a las empresas en el lugar que deberían estar en un imaginario tanto de ciudadanos como de consumidores.

¿Cómo se construye en Alto el Fuego una campaña de comunicación y/o publicidad?

Para nosotros, lo primero es pensar. Pensar es una de las mejores cosas que hacemos en Alto el Fuego y creo que es algo que nos distingue del resto de agencias, que le dedicamos mucho tiempo a pensar y a darle mimo a las campañas. El equipo está formado por cinco personas y cada una llevamos un área diferente, pero cuando tenemos una campaña siempre la afrontamos en global. Todos aportamos ideas, hacemos ese famoso "brainstorming", y a partir de ahí nos vamos decantando por unas u otras propuestas y las vamos moldeando. Consideramos que dedicar tiempo a pensar, a debatir y a hablar es lo que al final da valor a las campañas que hemos sacado y que, en algunas ocasiones, han sido tan visibles y han tenido tanta repercusión.

Ser joven no significa ser novato ni tampoco tener poca experiencia

¿Hasta qué punto os planteáis ser más rompedores o, incluso, un poco políticamente incorrectos?

Esa decisión suele ir de la mano del cliente. Cuando mantenemos la primera reunión se saca un briefing y, a partir de ahí, se piensa la campaña. Según la temática, o a qué público vaya dirigida, podemos ser más o menos canallas, y más o menos formales.

¿Lo canalla consigue más repercusión?

Con las campañas más llamativas es más fácil llegar a la gente. Algunas, como la titulada "El precio de ser mujer", han salido en medios nacionales e incluso internacionales. Las campañas de Igualdad suelen ser las que más llaman la atención porque también hay más detractores, y generan siempre más debate. Pero también hemos hecho campañas que han sido más "bonitas", como cuando colocamos el semáforo heavy en el paso de peatones de la avenida de Tres Cruces con motivo del festival Z! Live. También otras propuestas como la de la Plataforma Única ha conseguido mucha visibilidad o las que hacemos relacionadas con el teatro, que no son tan "agresivas", pero logran premios.

¿Es más difícil ser creativos y canallas desde Zamora?

Si trabajas bien, te da lo mismo estar en Zamora o en Madrid. Aunque está claro que somos una agencia pequeña y que obviamente tenemos nuestras barreras para llegar a esos clientes más grandes. Pero a nivel de creatividad creo que no importa el lugar en el que estés.

Ester Antón en la sede de Alto el Fuego / José Luis Fernández

Alto el Fuego nació en 2020, apenas unos meses antes de la pandemia. ¿Cómo ha sido la evolución de la empresa desde entonces?

Empezamos en una buhardilla que nos dejaron mis padres encima de Almacenes Victoria y, con la pandemia, perdimos los pocos clientes que habíamos logrado. Pero ese tiempo nos sirvió para dar forma a lo que queríamos que fuera realmente Alto el Fuego, y desde entonces poco a poco hemos ido creciendo y evolucionando de forma progresiva; y hemos conseguido que las empresas privadas y las instituciones nos vayan abriendo sus puertas. Sin embargo, creo que lo más difícil es romper ese concepto de que somos una "agencia joven". Que es verdad que somos jóvenes, pero ya no tanto, y sobre todo somos profesionales y llevamos muchos años en el sector. Ser joven no es lo mismo que ser novato o que tener poca experiencia. Llevamos más de 15 años dedicándonos a esto, y esa barrera creo que es la que más nos hemos encontrado.

¿Premios como el de Mujer Empresaria ayudan a romper esa barrera?

Totalmente. El mayor beneficio de un premio es que hablen de ti. Por un lado, da valor a los clientes que ya tenemos y ayuda a fortalecer nuestra marca, pero también te da a conocer a nuevos y potenciales clientes.

¿Algún reto que le gustaría conseguir?

La marca Zamora. Es una espinita clavada. Nos presentamos al concurso al poco de poner en marcha Alto el Fuego y fue un trabajazo, la verdad. Pero no ganamos. Para nosotros, idear la marca Zamora sería un orgullo.