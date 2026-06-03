Los docentes de la Facultad de Educación se actualizan en nuevas tecnologías pedagógicas

La Facultad de Ciencias de la Educación de Zamora ha completado su Plan de Formación de Centros con la celebración de cuatro cursos formativos dirigidas a su profesorado. Se trata de aprendizajes sobre nuevas metodologías pedagógicas, que abarcan diferentes campos, como el aprendizaje basado en el juego, mediante escape rooms educativas virtuales.

Otras temáticas de estos cursos se han centrado en la internacionalización de la docencia y la investigación, la planificación y tutorización de los trabajos de fin de grados de los alumnos o el uso crítico de herramientas de inteligencia artificial en el aula.

Un momento de curso en el campus zamorano. / Cedida

El interés de esta formación ha ido más allá del claustro de docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación de Zamora y se ha extendido a profesores de otras facultades de la Universidad de Salamanca, especializados en las áreas que se han tratado en los cursos.

Último curso

El último de estos encuentros, celebrado a finales de la pasada semana, contó con la presencia de la decana de la facultad zamorana, María José Cáceres García, así como del coordinador de formación, Juan Pablo Hernández Ramos, quienes acompañaron al profesorado participante en el cierre de este bloque y disfrutaron de una jornada centrada en el uso de la IA en la docencia.

De cara al próximo curso, la facultad tiene previsto retomar algunas de las actividades con mayor acogida y ampliar la oferta con nuevas propuestas formativas, con el objetivo de seguir actualizando y reforzando las competencias del profesorado del centro.