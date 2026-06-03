La Diputación de Zamora reúne a inversores para impulsar el tejido productivo

La Diputación de Zamora reúna a empresarios, inversores y expertos para impulsar el crecimiento del tejido productivo de la provincia. Financiación, ayudas, liderazgo empresarial y oportunidades de negocio protagonizarán el II Encuentro Empresarial que se celebrará el próximo 9 de junio en el Teatro Ramos Carrión.

Estas son algunas de las preguntas a las que dará respuesta el II Encuentro Empresarial de la Provincia de Zamora, una cita impulsada por la Diputación de Zamora que aspira a convertirse en el gran punto de encuentro del ecosistema empresarial zamorano.

La jornada se celebrará el próximo 9 de junio en las Salas Polivalentes del Teatro Ramos Carrión y reunirá a empresarios, autónomos, emprendedores, entidades financieras, expertos en innovación y representantes institucionales en un espacio diseñado para generar oportunidades reales de crecimiento, colaboración y negocio.

Organizado a través del Área de Fondos Europeos y Emprendimiento, el encuentro ofrecerá acceso directo a información estratégica sobre ayudas, subvenciones, fondos europeos, financiación alternativa y recursos disponibles para impulsar nuevos proyectos o consolidar empresas ya existentes.

Una oportunidad para descubrir nuevas vías de financiación

Uno de los momentos más esperados será la intervención de expertos de KPMG, firma internacional de referencia en estrategia empresarial e innovación, que presentarán nuevas fórmulas de financiación y mecanismos para captar recursos en un contexto económico en constante transformación.

Los asistentes podrán conocer herramientas y oportunidades que, en muchos casos, marcan la diferencia entre mantener una actividad o dar el salto hacia una nueva fase de crecimiento y expansión.

El encuentro contará también con la participación de Emilio del Río, reconocido divulgador y conferenciante, que ofrecerá una inspiradora sesión sobre liderazgo, gestión de equipos y toma de decisiones. A través de ejemplos extraídos del mundo clásico, trasladará enseñanzas plenamente vigentes para quienes afrontan el desafío diario de dirigir una empresa.

Innovación, talento y casos de éxito

La innovación tendrá un papel protagonista gracias a la participación de Brigantia EcoPark, cuyos representantes compartirán experiencias de éxito en investigación, desarrollo e innovación, así como fórmulas de colaboración capaces de atraer talento, generar inversión y favorecer la implantación de nuevas iniciativas empresariales.

Por su parte, Caja Rural de Zamora presentará soluciones financieras adaptadas a las necesidades actuales de pymes, autónomos y empresas, ofreciendo respuestas concretas para proyectos de inversión, crecimiento y consolidación.

Más que una jornada: una red de oportunidades

Además de las ponencias y presentaciones, el II Encuentro Empresarial reservará un espacio específico para el networking, donde los asistentes podrán intercambiar experiencias, establecer contactos profesionales y explorar posibles colaboraciones y proyectos conjuntos.

La apertura institucional correrá a cargo del presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, acompañado por la presidenta de la Câmara Municipal de Bragança, Isabel Ferreira Fernandes, y el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García Rodríguez.

Esta iniciativa se desarrolla en el marco del proyecto europeo DIH_SE (Digital Innovation Hub Silver Economy), que impulsa la innovación, la digitalización y la cooperación transfronteriza como motores de desarrollo económico y generación de nuevas oportunidades empresariales.

Con este encuentro, la Diputación de Zamora refuerza su apuesta por el emprendimiento, la innovación y el crecimiento empresarial, acercando a los profesionales de la provincia herramientas, recursos y contactos que pueden resultar decisivos para el futuro de sus negocios.