El comercio y la construcción tiran del empleo autónomo en Zamora en mayo

Zamora cerró el mes de mayo con 15.609 trabajadores autónomos, lo que supone un incremento de 28 profesionales respecto al mes de abril y un crecimiento del 0,2%. Incremento que puede parecer moderado, pero que supone una señal positiva para el tejido productivo provincial, que logra encadenar un nuevo mes de recuperación y se suma a la tendencia de crecimiento registrada en Castilla y León durante el arranque de la temporada estival.

Los datos publicados por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) reflejan una evolución favorable del empleo por cuenta propia durante el último mes, impulsada principalmente por actividades vinculadas principalmente al comercio y la construcción. Datos que ponen de manifiesto la influencia de la llegada de los meses de mayor actividad económica y turística.

En concreto, el comercio se sitúa como la actividad que más contribuye al crecimiento del trabajo autónomo durante el mes de mayo. El sector ganó 15 afiliados en apenas un mes, seguido de la construcción con seis nuevos autónomos, las actividades artísticas y deportivas con cuatro más y el ámbito educativo, que sumó tres profesionales. En el lado contrario, la hostelería perdió cinco autónomos durante el mismo periodo, mientras que la industria manufacturera registró un descenso de dos afiliados.

A pesar del repunte experimentado en mayo, Zamora cuenta actualmente con 111 autónomos menos que hace un año, cuando la provincia registraba 15.720 afiliados. La caída interanual alcanza el 0,7%, lo que evidencia las dificultades estructurales que sigue afrontando el trabajo autónomo en territorios afectados por el envejecimiento demográfico y la pérdida de población.

"Mayo nos da un respiro coyuntural impulsado por la campaña de primavera, pero la tendencia de fondo sigue advirtiendo que nuestros autónomos necesitan un entorno de mayor estabilidad, menos cargas y un apoyo decidido para frenar la sangría estructural que sufrimos año a año", valora la presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Castilla y León, Leticia Mingueza.

Emprendimiento femenino

Uno de los aspectos más destacados del informe es el papel que desempeñan las mujeres autónomas en la evolución del colectivo en la provincia zamorana. Desde diciembre de 2025, el número de trabajadoras por cuenta propia ha aumentado en 47 personas, mientras que el colectivo masculino ha descendido en 45. Gracias a esta evolución, el saldo total de autónomos en la provincia se ha mantenido prácticamente estable durante los primeros cinco meses del año.

Esta tendencia confirma el creciente protagonismo del emprendimiento femenino en la economía provincial y su contribución a sostener la actividad económica en numerosos municipios zamoranos. En mayo, las mujeres representan ya más de 5.000 autónomas en la provincia, consolidando una presencia cada vez más relevante.

Fuerte peso del sector agrario

La estructura económica del trabajo autónomo en Zamora sigue marcada por el fuerte peso del sector agrario. Más de uno de cada cuatro autónomos de la provincia desarrolla su actividad en la agricultura, la ganadería, la silvicultura o la pesca. En concreto, el sector representa el 27,4% del total de afiliados, una cifra muy superior a la media nacional, que apenas alcanza el 7,3%.

Tras la agricultura, las actividades con mayor presencia son el comercio, que concentra el 20,4% de los autónomos, la construcción, con un 12,1%, y la hostelería, con un 8,9%. Estos datos reflejan una economía muy vinculada a las actividades tradicionales y al pequeño negocio, características que continúan definiendo el perfil empresarial de la provincia.