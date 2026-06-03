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Ya hay fecha y candidaturas proclamadas para las elecciones a la Cámara de Comercio de Zamora

En la mayoría de los puestos hay más de un candidato, por lo que habrá que votar

Enrique Oliveira, partidario a repetir en la presidencia de la Cámara de Comercio, con sus partidarios.

Enrique Oliveira, partidario a repetir en la presidencia de la Cámara de Comercio, con sus partidarios. / José Luis Fernández / LZA

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Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Zamora

La Cámara de Comercio de Zamora celebrará votaciones presenciales el 16 de junio en la sede de la calle Pelayo, al proclamarse tres candidaturas electas y 24 candidatas a elecciones.

Tras el cierre, el pasado jueves, del plazo de presentación de candidaturas al Pleno de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora, la Junta Electoral provincial se reunió en la sede de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León para examinar las candidaturas presentadas al proceso electoral vigente.

La Junta Electoral ha examinado las 29 candidaturas presentadas por los distintos grupos y categorías electorales que componen el pleno de la Cámara de Comercio de Zamora, dando por válidas todas ellas al cumplir los requisitos exigibles.

Empresarios de Zamora presentan una candidatura de unidad a la Cámara de Comercio

Empresarios de Zamora presentan una candidatura de unidad a la Cámara de Comercio / Victor Garrido / LZA

Al ser el número de candidatos del grupo A (23), superior al de puestos a cubrir (12), se declaran por la Junta Electoral de Zamora candidatos a las elecciones, por lo que se celebrarán votaciones presenciales en la sede cameral el próximo 16 de junio, en horario ininterrumpido de 9.00 a 18.00 horas, salvo un candidato en el subgrupo C categoría 2 de hostelería que ha sido proclamado electo al presentarse una única candidatura, la misma cifra que el puesto a cubrir. Así, su proclamación equivale a la elección.

Los grupos B y C se han proclamado electos y su proclamación equivale a su elección.

Los candidatos electos deberán tomar posesión de su cargo, dentro del plazo de los tres días siguientes a la notificación de su proclamación, mediante escrito de aceptación remitido a la Secretaría General de la Cámara.

Así, la constitución del pleno y elección de Presidente y Comité Ejecutivo lo fijará la propia Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León, poniendo así punto final al proceso electoral.

Las candidaturas a elecciones de la Cámara de Zamora son las siguientes:

Grupo A:

Categoría 1 (1 vocal):           

ABEND UTILITEIES AND FACILITIES S.L 

LECHAZOS Y CORDEROS DE CYL SLU

Categoría 2 (1 vocal):          

REMOLQUES TAMAME S.L

TALLERES NUÑEZ 95 S.L

Categoría 3 (1 vocal):         

CUATRO MIL CEPAS S.L

MOLENDUM INGREDIENTS S.L

Grupo B: (1 vocal):

AISLAPRIETO S.L

EXFAMEX S.L

Grupo C :

Categoría 1 (2 vocales):    

CONSORCIO DE PROMOCIÓN DEL OVINO SDAD COOP

GESTIÓN AGROGANADERA S.L

JUDIT PINO PÉREZ

LA ABACERÍA DE ZAMORA 2023 S.L

Categoría 3 (1 vocal):            

CASTAÑO E HIJOS S.L

EXTINZA S.L

Grupo D:

Categoría 1 (2 vocales):      

FRANCISCO LÓPEZ FERNÁNDEZ

GESTORA AGRÍCOLA Y SOCIETARIA LA CARBA S.L

 RODRIGO`S EVENTOS S.L

 VIENTOS DE CASTILLA Y LEON S.L

Categoría 1 (2 vocales):      

CENTRO BENAVENTANO DE TRANSPORTES S.A.U

PAULA SANTOS SANTOS

PRODUCCIONES BENAVIDES S.L

SANIGEST AMBIENTAL Y ALIMENTARIA S.L

Las candidaturas electas a la Cámara de Zamora son las siguientes:

  1. Grupo C:

Categoría 2. Hostelería (1 vocal): CUCEO ZAMORA S.L

GRUPO B:

D. Jose María Esbec Hernández.

D. Ruperto Prieto Corpas.

D. Rubén Pérez Pérez

GRUPO C:

Freigel FoodSolutions, SA.

Moralejo Selección, SL.

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