Arranca la desescalada térmica en Zamora: vuelven las temperaturas de primavera

Tras varios días de calor intenso y ambiente casi veraniego, Zamora se prepara para un cambio de tendencia. Los termómetros darán un respiro con una bajada notable de temperaturas, que pondrá fin, al menos de forma momentánea, a las jornadas más sofocantes y devolverá un ambiente más suave y llevadero en la provincia. Estamos en primavera, aunque durante la segunda quincena de mayo la situación recordaba más al verano que a la estación actual.

El primer descenso claro llega mañana este miércoles, situándose por fin por debajo de la barrera de los 30 grados por primera vez en varias jornadas. A partir de ahí, la tendencia continuará a la baja, con máximas que caerán de forma progresiva. Estos son los grados que habrá en Zamora capital durante los próximos días:

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

A partir de mañana, habrá tres jornadas en las que el número 3 desaparecerá de los mercurios. No obstante, si no eres amigo del calor, debes de saber que el fin de semana experimentará nuevas subidas.

Riesgo de incendios

El intenso calor también ha provocado que la Junta de Castilla y León declarara el pasado miércoles el peligro medio de incendios forestales en Zamora. Una resolución que implicaba la suspensión de las quemas y la puesta en marcha del operativo en "alerta máxima".

Al calor generalizado en Castilla y León se le suman los avisos por altas concentraciones de ozono como ocurre en provincias vecinas como Valladolid. El Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid ha detectado valores superiores a 100 microgramos (µg)/m3 de ozono en las estaciones de la Red de Control de Contaminación Atmosférica de la ciudad (RCCAVA), y en seis días consecutivos, en concreto las jornadas del 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de mayo, por lo que se mantiene activa la ‘Situación 1, Preventiva’ por este episodio de contaminación por ozono, que se declaró el pasado domingo, con las consiguientes medidas informativas.

El fenómeno "El Niño"

Temperaturas globales disparadas, sequías extremas y riesgo alto de incendios. Así se traduce en la práctica el fenómeno climático de "El Niño" del que la comunidad científica lleva meses advirtiendo como consecuencia de la rápida subida de grados del Pacífico ecuatorial.

Aunque en España su impacto parece que será más discreto, la segunda mitad del mes de mayo ya ha visto sus efectos en Zamora con temperaturas históricas y un calor de récord que poco a poco la provincia va dejando atrás normalizándose. Hasta 35 grados han llegado a marcar los mercurios en la capital, unos valores altísimos y fuera de estación.

Hablaríamos en este caso del efecto "Superniño", un término que no gusta a la Organización Meteorológica Mundial (OMM) por representar la fase más intensa del fenómeno, cuando el calentamiento anómalo del océano Pacífico altera los sistemas de viento y presión, propagando sus efectos hacia otras regiones del planeta.

Emergerá de nuevo en julio y agosto... ¿Hasta cuándo?

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirma, tras meses de especulaciones, que El Niño ya se está gestando. Los últimos análisis corroboran que este fenómeno ya se está desarrollando en las aguas del Pacífico tropical y, con toda probabilidad, emergerá entre los meses de julio y agosto y se alargará hasta como mínimo el mes de noviembre. En el mejor de los casos, se tratará de un evento moderado. Pero por ahora, hay muchas posibilidades de que sea fuerte. Y esto, según advierten los expertos, podría incrementar aún más el aumento global de las temperaturas e impulsar una nueva oleada de extremos climáticos en todo el mundo. "Será como echar leña al fuego de un mundo que ya se calienta", afirma el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien advierte de "impactos fuertes y que cruzarán fronteras con una velocidad devastadora".