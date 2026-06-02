Treinta años de AFA Zamora: de los inicios a un referente en la atención a las demencias

La Asociación de Alzheimer de Zamora ha celebrado sus 30 años de existencia con una gala conmemorativa, acompañada por más de un centenar de personas. Bajo el lema “Pasado, presente y futuro”, la entidad diseñó una propuesta diferente a la habitual en este tipo de aniversarios. Lejos de plantear un acto centrado exclusivamente en el repaso de hitos, cifras o recuerdos institucionales, AFA Zamora quiso aprovechar esta fecha tan significativa “para volver a poner el foco en aquello que ha formado parte de su esencia desde el primer día: la sensibilización social”, destacó.

La asociación nació hace tres décadas “con el objetivo de dar visibilidad a una realidad prácticamente desconocida en aquel momento” y, treinta años después, consideró que “la mejor manera de honrar ese legado era seguir contribuyendo a transformar la mirada de la sociedad hacia las demencias”, subrayó.

Por ello, la gala combinó momentos de recuerdo y reconocimiento con contenidos orientados a la reflexión, el diálogo y la concienciación, invitando a las personas asistentes a acercarse a la enfermedad desde una perspectiva más humana, real y libre de estereotipos.

Tati Villalpando, durante su intervención. / Cedida

La primera parte de la velada estuvo dedicada al pasado de la entidad. La presidenta de AFA Zamora, Tati Villalpando, fue la encargada de abrir el acto, que estuvo marcado por un momento especialmente emotivo con la lectura de unas palabras de la directora de la entidad, Elena Ramos, quien no pudo estar presente. El mensaje fue leído por Susana Miguel, una de las dos primeras trabajadoras de la asociación y una figura estrechamente vinculada a la historia de AFA Zamora desde sus inicios. A través de sus palabras se recordó el camino recorrido desde aquellos primeros años “en los que la entidad carecía de instalaciones propias, hasta convertirse en una organización consolidada y referente en la atención integral a las personas con demencia y sus familias”.

Seguir cambiando la mirada hacia las demencias

La parte dedicada al presente sirvió para presentar oficialmente el vídeo de sensibilización creado con motivo de este 30 aniversario, una pieza audiovisual dirigida por Eduardo Vicente, de Creativa Locomotiva. “El proyecto nació con la voluntad de reflejar la filosofía que ha acompañado a la entidad durante estos treinta años: recordar que una demencia no define a una persona”, se explicó desde la entidad.

Durante la presentación, se agradeció especialmente la participación de todas las personas que hicieron posible el proyecto, así como la colaboración del Ayuntamiento de Zamora. Además, se anunció que la pieza podrá verse en Multicines Zamora durante los meses de junio, julio y septiembre.

Mirando al futuro

La mirada al futuro llegó de la mano de Javier e Ildefonso, integrantes del Panel de Expertos de Personas con Alzheimer de CEAFA, un espacio pionero en el que personas diagnosticadas participan activamente en la defensa de derechos, la sensibilización social y la lucha contra el estigma asociado a las demencias.

Intervención de los integrantes del panel de expertos. / Cedida

A través de una conversación cercana y sincera, ambos compartieron su experiencia personal desde el momento del diagnóstico, reflexionaron sobre la importancia de hablar abiertamente de la enfermedad y reivindicaron el valor del diagnóstico precoz y de una vida activa tras recibirlo.

Su intervención permitió trasladar un mensaje de esperanza y normalización, demostrando que detrás de cada diagnóstico sigue existiendo una persona con capacidad para decidir, participar y aportar a la sociedad.

La misma esencia

La gala concluyó con un espacio de encuentro entre asistentes, familias, profesionales, colaboradores y personas vinculadas a la trayectoria de la entidad, acompañado por un cóctel amenizado por la banda de jazz Funkele.

Gala del aniversario de AFA Zamora. / Cedida

Desde AFA Zamora se quiso agradecer el apoyo recibido por parte de todas las personas asistentes, así como la colaboración de las entidades que han hecho posible esta celebración: Diputación de Zamora, Fundación Pasqual Maragall, Ayuntamiento de Zamora, Casino de Zamora, El Pangolín, CEAFA, Creativa Locomotiva, Fundación Caja Rural de Zamora y Flores Castilla.

Treinta años después de su creación, AFA Zamora “continúa mirando al futuro sin perder de vista aquello que la vio nacer: acompañar a las personas afectadas y a sus familias, defender sus derechos y seguir trabajando para construir una sociedad más informada, más comprensiva y más comprometida con la realidad de las demencias”, concluyó.