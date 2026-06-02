Tecnología, empatía y acompañamiento: así ayuda Cruz Roja a mejorar la vida de las personas mayores

Desde catas de agua hasta inmersión en realidad virtual, sentir la dificultad al agacharse y los problemas de visión de una persona mayor o conocer sencillos utensilios que hacen la vida más fácil en el día a día. Son parte de las actividades que se pudieron realizar en la Feria Técnica y Tecnológica para Personas Mayores, que Cruz Roja instaló en La Marina y en la que participaron parte de los usuarios del programa de Mayores, que disfrutan de actividades durante todo el año, técnicos y voluntarios de la entidad.

Feria técnica y tecnológica en La Marina, dentro de las actividades de la Semana de las Personas Mayores. / Victor Garrido / LZA

La presidenta de Cruz Roja Zamora, María José Mateos, consideró que iniciativas como esta son realmente importantes en provincias con una población tan envejecida como Zamora. “Además, celebramos nada menos que veinte años de este programa”, destacó. Al frente de él está Luis Güete, quien apuntó que era “muy positivo” poder salir a la calle para presentar todas las actividades que hacen día a día con este colectivo. “Es una forma también de informar, formar y sensibilizar a la población sobre los proyectos que hacemos y que muchos de ellos, además, se puedan aprovechar de estos recursos y actividades”, invitó.

En diferentes carpas

Dividida en varias carpas, la principal de la feria estaba dedicada a la tecnología, con productos de apoyo “aparentemente sencillos, analógicos, que mucha gente desconoce, pero que facilitan mucho las tareas diarias”, aseguró Güete. Entre ellos, estaban pinzas alargadoras para coger algo que se ha caído sin agacharse, abrebotes o utensilios para abrocharse los botones de la camisa o ponerse unas medias.

Feria técnica y tecnológica en La Marina, dentro de las actividades de la Semana de las Personas Mayores. / Victor Garrido

Junto a estos, Cruz Roja promocionó servicios tan conocidos como la teleasistencia, aunque, en los últimos años, se han multiplicado, con dispositivos que avisan de caídas o detectan humo. “Todo para que la persona mayor, su familia y su entorno estén muchísimos más tranquilos, sabiendo que serán avisados si ocurre algo”, asegura el trabajador de Cruz Roja.

La IA, muy presente

Hubo también espacio para la inteligencia artificial, enseñando los aparatos que tienen en casa aquellos usuarios del proyecto Voces en Red, para prevenir la soledad no deseada, en colaboración con la Fundación Amancio Ortega.

“Estos dispositivos pueden avisarles de cualquier cita, activar una alarma o ponerles su canción favorita”, puso como ejemplos. “Pero, para eso, hay que saber cómo funcionan, por eso desde Cruz Roja ofrecemos cursos con formaciones sobre telefonía móvil o inteligencia artificial, donde, de una manera calmada, pausada y adaptada a su nivel, se les explica cómo pueden poner todo esto en marcha, lo que ayuda a disminuir la brecha digital”, consideró.

Entidades colaboradoras

En esta feria, Cruz Roja Zamora contó con la colaboración de diferentes entidades, como Veolia, que organizó una cata de aguas, en las que los participantes tuvieron que realizar un análisis visual, olfativo y gustativo de diferentes vasos, siguiendo las instrucciones de un experto. También estuvieron en la feria las estudiantes del ciclo de Atención a Personas en Situación de Dependencia, que se imparte en el CIFP Ciudad de Zamora, quienes llevaron distintos materiales que ayudan a empatizar con cómo se siente físicamente una persona mayor.

Feria técnica y tecnológica en La Marina, dentro de las actividades de la Semana de las Personas Mayores. / Victor Garrido / LZA

Desde guantes que simulan la enfermedad de Parkison hasta gafas que simulan problemas visuales como glaucoma o cataratas, además de animales robotizados que hacen compañía a estas personas.

Una manera muy original de ponerse en la piel del prójimo. Celia Camarzana, estudiante de este ciclo de FP, destacó esta oportunidad de poder mostrar a los zamoranos los elementos con los que ellas trabajan en el aula. “Muchas veces, la sociedad no entiende lo que le ocurre a la gente mayor y esto les puede concienciar sobre cómo se siente”, aseguró.

La labor del voluntariado

Por último, Cruz Roja quiso, una vez más, agradecer la ayuda de su voluntariado, presente en esta feria en particular y en el día a día de los diferentes programas en general. “Nunca son suficientes, así que animamos a la gente a que se anime, porque la satisfacción personal de hacer algo por los demás es muy importante”, aseguró María José Mateos, quien también invitó a la gala que este jueves, a las 18.30 horas, se celebrará en el Teatro Principal como colofón de la Semana de las Personas Mayores, con la presencia del monologuista Quique Matilla y la actuación musical de Voces de Bolero, donde no faltarán tampoco recuerdos de estos veinte años de trabajo a favor de las personas mayores.