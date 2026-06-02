Semana de figuras consagradas y futuras promesas: Esta es la programación en los teatros de Zamora del 1 al 7 de junio

La propuesta del Teatro Principal para la agenda cultural de esta semana se traslada a la Fundación Rei Afonso Henriques, que se convierte en la nueva ubicación de la edición de la Liturgia del Vermú, habitualmente desarrollada en el patio del Seminario de San Atilano.

Carlos Ares es el cabeza de cartel de este sábado. Será el último en ofrecer su concierto, en una propuesta musical en la que participarán los zamoranos Pequeño Rock and Roll, para continuar con Vangoura, Delameseta y Alice Wonder.

Futuros profesionales

Por su parte, el Teatro Ramos Carrión se abre durante el fin de semana a la academia Escena, que celebra su festival de fin de curso con diferentes actuaciones, fruto del esfuerzo que han demostrado durante meses. El sábado 6, la exhibición podrá disfrutarse a las 17.30, 19.30 y 21.30 horas, mientras que el domingo habrá función matinal a las 12.30 horas y dos más por la tarde, a las 17.30 y 19.30 horas.

Actuación de la academia Escena de Zamora. / Cedida

Aunque todos los pases han sido un éxito de ventas, aún pueden conseguirse entradas a un precio de 9 euros.

Propuestas de junio

El resto del mes de junio, el Ramos Carrión tiene programadas otras propuestas culturales, como "De Barrios a Lorca" el 14 de junio, un recital a piano con Andrés Barrios, que combina influencias de flamenco, jazz y música clásica. O el musical "El latido de Pinocho", el 25 de junio, con danza clásica a cargo de la escuela salmantina Entrepasos.