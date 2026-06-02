Municipal
Dos registros municipales en el Ayuntamiento de Zamora, pero solo uno abierto por falta de personal, ¿tiene sentido mantener ambos?
El alcalde admite que no descartan en un futuro cerrar el de la Casa Consistorial porque hay otro en el edificio de Santa Elena, "a cuatro minutos"
El registro municipal de la Casa Consistorial de la plaza Mayor ha permanecido cerrado este martes y otros días por falta de personal. No es la primera vez que ocurre, aunque el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha indicado que eso no ha causado perjuicio a la ciudadanía porque ya existe otro registro municipal, con ventanilla oficial para entrega de documentos, a tan solo cuatro minutos y perteneciente también al Consistorio zamorano.
Por ello, Guarido ha pedido "ser razonables" porque ya hay otro registro en el edificio municipal de la calle Santa Ana, por lo que aunque en esta ocasión su cierre ha sido por un problema de personal, no ha descartado que en el futuro se mantenga cerrado el registro de la plaza Mayor porque "tener dos registros abiertos a tan poca distancia es duplicar mucho esfuerzo".
Ha recordado, al respecto, que el personal del registro depende de los Servicios Generales del Ayuntamiento y si se cerrara la ventanilla de la plaza Mayor supondría también "racionalizar un poco los servicios", ya que el personal que ahora atiende ese registro podría dedicarse a otras tareas municipales. De esta forma, no habría que atender dos registros municipales "a tan poca distancia" el uno del otro, ha reflexionado el alcalde, a preguntas de los periodistas.
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