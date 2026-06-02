El proyecto Retoraya atrae 35 nuevos pobladores a Zamora

35 nuevos pobladores han llegado a la provincia de Zamora gracias al proyecto Retoraya, una iniciativa de cooperación transfronteriza entre España y Portugal orientada a dar respuesta a algunos de los principales retos del medio rural en la raya hispanolusa, en particular la despoblación y el envejecimiento demográfico.

El proyecto está liderado por Intras en colaboración con la Consejería de Familia y la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, la Diputación de Zamora, Asprodes y la CIM Douro, ha trabajado de manera conjunta en la mejora de las oportunidades de empleo, el apoyo en el acceso a la vivienda, la promoción de procesos de integración de nuevos pobladores y el refuerzo de los servicios de proximidad en el territorio.

Esta jornada final constituyó un espacio de encuentro y reflexión en el que se presentaron los principales resultados del proyecto, financiado por el programa Interreg España-Portugal (POCTEP), así como experiencias de personas que han iniciado su proyecto de vida en el medio rural.

De Colombia a Fermoselle

Es el caso de Claudia Milena Calderón, una joven colombiana de 25 años que llegó a España en octubre de 2024 en busca de oportunidades desde un país con una profunda brecha de desigualdad: los ricos son muy ricos y los pobres muy pobres, sin oportunidades: "hay mucho trabajo informal. No puedes encontrar un trabajo y los sueldos son muy precarios".

Claudia Milena Calderón, nueva pobladora colombiana en Fermoselle. / JOSE LUIS FERNANDEZ

Vino "con ganas de buscar un mejor futuro, más oportunidades". Estuvo solo tres días en Madrid, pero vio un vídeo en Youtube sobre Fermoselle "donde hablaban del vino, que había trabajo, que había empleo...". Y para allá que se fue. De primeras se dio de bruces con la realidad: "Cuando llegamos, bueno, fue súper difícil encontrar empleo".

Empezó a trabajar en el servicio doméstico, por horas y poco a poco se fue asentando, con su pareja, en un pueblo donde han sido bien acogidos. "Manuel y Julia de la Fundación Intras nos han dado mucha información sobre empleo, ofertas de empleo para integrarnos en el pueblo".

"La gente me recibió muy bien. Y, bueno, empecé a buscar más oportunidades. Luego me dieron mi permiso de trabajo, me formé y ahora estoy en la residencia de Fermoselle trabajando. En Fermoselle se vive muy bien, hay buena calidad de vida y el alquiler de la vivienda es económico".

Un sitio donde "encuentras mucha tranquilidad y contacto con la naturaleza, pero, bueno, hace falta un poco más de servicios, como el de transporte, ya que es difícil incluso trasladarse a Zamora capital"

A quienes critican la regularización de inmigrantes o esgrimen el esgolan de los españoles, primero, Claudia Calderón les responde que "no hay que negarle las oportunidades a nadie. Nosotros llegamos a trabajar y hacer el bien, a buscar un futuro mejor. No le hacemos ningún mal a nadie".

Trabajos de atención a dependientes

En la inauguración de la Jornada, celebrada en el Centro de Día de Los Bloques, participaron Pablo Sánchez Pérez, subdirector de Redes y Alianzas de la Fundación Intras; João Gonçalves, presidente de CIM (cámara intermunicipal) Douro; Ramiro Silva Monterrubio, vicepresidente segundo de la Diputación de Zamora y responsable del Área de Política Social; y Rocío Oliva Encina, Jefa de Servicio de atención a Personas Mayores y Prevención de la Dependencia.

Pablo Sánchez Pérez, explicó que el proyecto, que ha costado millón y medio de euros, se ha desarrollado inicialmente en Fermoselle, Pereruela, Bermillo de Sayago y alguna acción puntual en Alcañices. Principalmente, el empleo generado para estas personas es en el sector de la atención de personas dependientes a través de servicios de proximidad. "Normalmente, esta parte está bastante feminizada y lo que trabaja el proyecto es, precisamente, acompañar a estas mujeres a desarrollar esa parte de empleo en el área de los servicios de proximidad y al marido o la pareja, en muchas ocasiones, a conseguir otros empleos vinculados más al sector agroalimentario o a otros sectores como el de la construcción, que ahora mismo también hay mucha demanda de mano de obra".

Jornada de conclusiones del proyecto Retoraya / JOSE LUIS FERNANDEZ

João Gonçalves explicó que han sido tres localidades portuguesas las que inicialmente han participado en el proyecto "muy importante, porque se refiere a una de las principales dificultades de nuestros municipios, de nuestro territorio, y que tiene que ver con la demografía y con la tendencia de decrecimiento de la población".

El diputado Ramiro Silva explicó que a este proyecto piloto seguirá otro que se extenderá a toda la zona oeste, no solo a Sayago, sino también a Aliste y Sanabria, "las zonas más envejecidas y más despobladas".

De Retoraya a Raya Viva

"Como Diputación vamos a seguir apoyando este proyecto u otros que también desde la propia Diputación, como sabéis, estamos impulsando, para atraer gente a la provincia, para atraer nuevos pobladores, para tener nuevos servicios, para que los pueblos se mantengan con vida, para que las escuelas no se cierren, para que la gente mayor, que tanto demanda servicios de proximidad, como de asistencia, como ayuda a domicilio, tengan gente que quiera trabajar y hacer una simbiosis beneficiosa, tanto para los que vengan como para los que están", indicó el político provincial.

Los promotores tienen concedido ya un segundo proyecto que dará continuidad a Retoraya, que se llama Raya Viva "con el que pretendemos precisamente cubrir algunas de las lagunas que hemos detectado" con dos nuevos socios: Itacyl del ámbito agroalimentario y la Dirección General de Economía Social de la Junta de Castilla y León.

"Las bases están asentadas, los territorios están comenzando a acoger estos nuevos pobladores. Hemos generado oportunidades de empleo, sobre todo en el ámbito de los servicios sociales, pero hemos detectado que tenemos que implicar a otros actores, como estos que he comentado, para, por un lado, generar oportunidades de transferencia de negocios que se están cerrando en el medio rural, en el sector agroalimentario, por ejemplo. Una quesería que iba a cerrar y estamos trabajando para que la asuman estos nuevos pobladores y que no se pierda esa oportunidad de empleo en el territorio. Y también con nuevas fórmulas de empresas que vayan más allá de lo que son a lo mejor las S.L. o los autónomos y que se generan oportunidades de nuevas cooperativas de trabajo asociado, sociedades laborales o fórmulas de economía social que además arraigan mucho más a la población", concluyó Pablo Sánchez.