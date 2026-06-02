El PP cree que los ocho años de Gobierno del PSOE han sido perjudiciales para Zamora

El Comité de Dirección del Partido Popular de Zamora, reunido en su sesión mensual celebrada este lunes realizó un balance de los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez al frente de España, denunciando lo que considera un periodo de “abandono absoluto” para la provincia de Zamora, con la “complicidad política y el silencio” de los responsables socialistas zamoranos.

El PP pide "un cambio de Gobierno en España después de tanta desidia y abandono de ocho años de Sanchismo". Denunciaron "retrasos, promesas incumplidas y decisiones que, "lejos de favorecer el desarrollo territorial, han perjudicado claramente las posibilidades de crecimiento, competitividad y fijación de población”.

El Comité de Dirección se detuvo especialmente en la política ferroviaria impulsada por el Gobierno socialista, que, a juicio del Partido Popular, “ha supuesto un auténtico ataque a la cohesión territorial de la provincia”, con la eliminación de servicios del tren de alta velocidad en la estación de Otero de Sanabria, una decisión que consideran “injustificable” y que supone “un nuevo golpe para una comarca que necesita precisamente más oportunidades, más conectividad y más servicios públicos para combatir la despoblación”.

El PP de Zamora lamenta que el PSOE zamorano “no haya levantado la voz con firmeza” frente a una medida que perjudica directamente a los vecinos de Sanabria, La Carballeda y zonas limítrofes, dificultando las comunicaciones y reduciendo oportunidades de desarrollo económico, turístico y social.

El Comité de Dirección criticó con dureza la supresión del denominado “tren madrugador”, el servicio ferroviario que permitía conectar Zamora a primera hora de la mañana con Madrid y facilitaba que numerosos zamoranos pudieran residir en la provincia y desarrollar su actividad laboral en la capital de España.

Para el Partido Popular, esta decisión representa “un grave error estratégico” y una muestra más de la falta de sensibilidad del Gobierno de Pedro Sánchez hacia las necesidades de la provincia de Zamora, que precisa medidas reales para favorecer el asentamiento de población y la conciliación entre calidad de vida y oportunidades laborales para los zamoranos.

“Mientras el PSOE habla permanentemente de lucha contra la despoblación, el Gobierno de España elimina precisamente aquellos servicios que permitían a muchos zamoranos vivir en su tierra y trabajar en Madrid. Es una contradicción absoluta y un golpe a quienes habían apostado por Zamora como proyecto de vida”, señalaron los miembros del Comité de Dirección.

Proyectos pendientes

Los populares denunciaron el abandono del desdoblamiento de la Autovía del Duero (A-11) en el tramo desde Zamora a la frontera con Portugal, una infraestructura considerada estratégica para la vertebración territorial, el desarrollo económico y la conexión internacional de la provincia.

Ocho años después de la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, “la provincia sigue esperando avances reales” en una infraestructura fundamental para el oeste peninsular, mientras se perpetúan retrasos y falta de inversiones que mantienen a Zamora “en una situación de clara desventaja competitiva”.

Es una "reivindicación histórica para garantizar una conexión moderna, segura y eficaz con Portugal, favoreciendo el transporte de mercancías, la actividad empresarial, el turismo y el desarrollo logístico de la provincia".

Asimismo, el Partido Popular expresó su preocupación por el deficiente estado de conservación y mantenimiento de las autovías y carreteras de titularidad estatal en la provincia, denunciando la proliferación de firmes deteriorados, baches y otras deficiencias fruto de una evidente falta de actuaciones preventivas. Una situación que “no solo refleja desidia institucional, sino que supone un riesgo evidente para la seguridad vial”, incrementando el peligro para miles de conductores que diariamente utilizan las principales vías de comunicación de la provincia.

El Partido Popular considera especialmente grave que, ante decisiones de esta magnitud, “los dirigentes socialistas zamoranos hayan optado por el silencio, la resignación o la justificación permanente de las políticas de Pedro Sánchez”, anteponiendo “la obediencia al partido a la defensa de los intereses de la provincia y de los zamoranos”.

Otros déficits acumulados durante estos ocho años son "la insuficiencia de inversiones estatales, la ausencia de medidas específicas eficaces contra la despoblación o la falta de un compromiso decidido con el desarrollo económico e industrial de Zamora".

Reclamó el partido liderado por José María Barrios "un trato justo para Zamora “frente a un Gobierno que ha demostrado escasa sensibilidad con el medio rural y las provincias del interior”. E hizo un llamamiento a los responsables socialistas zamoranos para que “abandonen el conformismo y empiecen a defender de verdad los intereses de Zamora, por encima de las consignas de partido”.