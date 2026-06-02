Se hacen pasar por dos alumnos en Zamora para sacarse el carné de conducir: 500 euros de multa

En los últimos días, dos alumnos han tratado de sacarse el carné de conducir por la vía fácil, pero la jugada les ha salido mal. Lejos de tener la 'L', los alumnos han terminado sin carné, con 500 euros de multa y con una penalización de seis meses para poder obtener la licencia para conducir.

Según informa la Subdelegación del Gobierno en Zamora, en esta última semana se han registrado dos casos de suplantación de identidad para el examen teórico. Como recuerda el subdelegado, Ángel Blanco, el control que hace la Jefatura Provincial de Tráfico es "exhaustivo" y con personal propio. Además, "ante la menor sospecha en una solicitud o cuando hay exámenes por libre", añade Blanco, "se avisa a la GIAT, que es el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico, una unidad especializada de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que están presentes en el examen".

De ahí que desde la Subdelegación del Gobierno en Zamora no entiendan el riesgo al que se exponen estos alumnos, ya que en estas conductas ilícitas pueden ser castigados tanto el suplantador como el suplantado, considerándose ambos como coautores de un hecho ilícito. Asimismo, algunos casos podrían conllevar incluso penas de cárcel y multas económicas judiciales. "Siempre la Dirección General de Tráfico aplica la ley de tráfico para sancionar estas trampas en pruebas oficiales, con una multa de 500 euros y prohibición expresa de poder presentarse para obtener el carné de conducir en un periodo de seis meses", explica el subdelegado del Gobierno.

Nuevo intento de atraco por la técnica del abrazo

Entre otros sucesos reseñables de la semana en Zamora, cabe destacar un nuevo intento de "hurto cariñoso". Mediante la técnica del abrazo, una mujer de avanzada edad fue víctima de este hurto y su reloj fue sustraído. Además, recientemente se produjo otro caso similar en un pueblo de la provincia. Según señalan, en la mayoría de los casos son mujeres quienes llevan a cabo este tipo de delincuencia, están organizadas y también se desplazan a entornos rurales.

Para evitar este tipo de robos, Ángel Blanco recuerda estas recomendaciones:

Desconfiar de los desconocidos muy amables que se nos acercan

Mantener la distancia física si un extraño se nos acerca de forma "exageradamente afectuosa"

Evitar lucir joyas ostentosas, tapar o no exhibir piezas de valor al pasear en solitario por vía pública

Violencia de género en Zamora: 318 casos activos

Respecto a los datos de violencia de género en Zamora, en la actualidad hay 318 casos activos de Viogén, un 15 % más que hace un año. Durante el mes de mayo se han registrado 31 nuevos casos, 24 % más que hace un año. De estos 31 casos, 23 por denuncia de la víctima, seis por acción policial y dos casos por terceras personas (una fue un familiar el que denunció, y otro un empleado de un establecimiento). De estos 31 casos, se han producido 16 detenciones.

Además, en este último mes ha habido cinco quebrantamientos de condena, dos menos que hace un año. Además, los agresores persistentes han aumentado en este mes hasta nueve en tanto que el año pasado fueron cinco. Desde la Subdelegación del Gobierno en Zamora agradecen la colaboración ciudadana para tratar de frenar esta lacra.