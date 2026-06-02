El paro da un respiro a Zamora, aunque más de 8.000 personas buscan un trabajo que no encuentran

El desempleo da un respiro a los zamoranos con una considerable caída por encima del 3%, uno de los mejores datos de Castilla y León: ahora hay 282 personas menos en paro que hace un mes. Así lo constantan los datos que este martes ha ofrecido el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que refleja un recorte del 3,38% en mayo respecto al mes anterior.

El vaso también puede verse medio lleno en el caso de los datos interanuales, ya que si comparamos la cifra de desempleados de Zamora de hace un año la diferencia es de 90 personas, es decir, hay un recorte del 1,11% menos de paro que en el mismo periodo de 2025.

El desempleo en Zamora se resiente, sobre todo, en el sector servicios que asume 6.045 de los 8.050 parados. Le siguen, aunque muy por debajo, los sectores de industria, construcción y sector agrario, con un claro predominio de los que no tenían empleo anterior.

Las mujeres en paro son más que los hombres en Zamora. Por sexos, 3.211 son parados varones mientras que la cifra de 4.839 le corresponde a ellas. En cuanto a la edad, la mayoría de parados en la provincia son mayores de 25 años.

PI STUDIO

Datos generales: Castilla y León

El desempleo en Castilla y León descendió en mayo un 2,62% al registrar una bajada de 2.609 personas con respecto al mes de abril, lo que permite situarse por debajo de la cifra de 100.000 parados, en concreto 97.155. De esta manera, la comunidad autónoma registra, junto a Galicia, el segundo descenso porcentual del conjunto del país, solo superada por las Islas Baleares.

Récord de empleo en España

Mayo suele dejar buenas cifras de empleo, si bien este ha sido más generoso que otros y previsiblemente la buena dinámica seguirá durante los próximos meses. Tanto por el propio ciclo estacional del empleo, ya que las empresas suelen contratar en mayor medida durante el primer semestre y son más prudentes durante el segundo, como ante la perspectiva que poco a poco los migrantes que vayan obteniendo sus permisos de trabajo a través de la regularización extraordinaria se vayan sumando al mercado laboral formal.

No en vano, las personas nacidas en el extranjero están siendo un acicate durante el último lustro, asumiendo más de un tercio del empleo creado. Tendencia que se ha ido incrementando más recientemente. Este mayo, más de la mitad de los nuevos cotizantes que ha sumado la Seguridad Social han nacido fuera de España.