De los nervios a la confianza con exámenes que son “un auténtico regalo” en la PAU de Zamora

¿Qué tienen en común José Luis Sastre, Aristóteles, Ramón María del Valle-Inclán, Nietzsche y Miguel Delibes? Que todos ellos han protagonizado los primeros exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Zamora, con algunos de sus textos en las materias de Lengua Castellana y Literatura II e Historia de la Filosofía.

En este último, la mayoría ha coincidido. “Ha sido un auténtico regalo”, sonreían los primeros que abandonaban el aula de la Escuela Politécnica tras una mañana donde los nervios habían sido protagonistas.

Tanto que algunos, como Jimena Fuentesaúco, del IES Claudio Moyano, se había olvidado hasta el DNI. Un problema de última hora que solucionó su padre en pocos minutos, prometiendo que en las dos jornadas que restan será lo primero que meta en el bolso. Superadas las dos primeras pruebas, aseguraba que Economía es el examen que mejor preparado lleva y esperaba que, con la nota de la PAU y la media de Bachillerato, alcance el 10 que necesita para estudiar Derecho en Salamanca.

Exámenes de la Pau / José Luis Fernández / LZA

“La sintaxis me ha salido fatal”, sentenciaba Alejandro Enrique Juárez, del mismo instituto, aunque reconocía que el resto del examen había sido relativamente sencillo. “Para hacer el comentario bien, tenías que leer el texto varias veces, pero nada más”, resumía. También de “regalo” calificaba la prueba de Filosofía, “porque han puesto preguntas de todas las etapas, así que podías elegir tranquilamente para responder”, argumentaba.

Un examen sin sorpresas

Estudiante del IES Maestro Haedo, Hugo Alfageme señalaba que el examen de Filosofía “era lo que nos esperábamos”, aunque no entrara el método de Descartes, lo que mejor se sabía de toda la materia. En su lugar, las opciones de comentario de texto estaban en fragmentos de “Política”, de Aristóteles y “Así habló Zaratustra”, de Nietzsche. Del primero apenas había estudiado “porque ya entró el año pasado”, pero se explayó bien en detallar los conceptos filosóficos de Platón del segundo apartado de esta prueba.

“Estoy muy animado para seguir”, indicaba. Por delante le queda Inglés y Matemáticas, “que las llevo bastante bien”. Además, no necesita nota para entrar en el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en Salamanca.

Exámenes de la Pau / José Luis Fernández / LZA

Su compañero Saúl Chapado, quien también estudiará el mismo grado universitario, salía con las mismas sensaciones positivas aunque señalaba que el examen de Lengua le podía haber salido mejor, “pero creo que, de todas maneras, aprobaré”, confiaba. Además, cuenta con la ventaja de que no suele ponerse nervioso.

La ayuda de los docentes

Ver una cara conocida siempre tranquiliza y esa es una de las tareas que tienen los profesores que acuden con sus alumnos hasta el aula, algunos de ellos también para cuidar mientras se realizan los exámenes. Desde el IES Aliste, Aitana Ferrero Rodríguez, profesora de Lengua y Literatura, reconocía que los nervios de sus alumnos eran generalizados. “Además, la mayoría ha dormido poco, aunque siempre les insistimos en que tienen que descansar estos días. Llegan con la incertidumbre de qué caerá en el examen, pero salen mucho más satisfechos de lo que pensaban”, aseguraba.

Sobre el examen de su asignatura, el primero de la PAU, lamentaba que sus estudiantes hubieran salido “un poco disgustados”, achacándolo, sobre todo, a la parte de la sintaxis “con una frase un poco liosa para analizar”, apuntaba. Por otra parte, los temas de Literatura se repetían como el año pasado “y eso les ha pillado de sorpresa”, añadía.

Muy preparados

Sobre la ayuda que reciben en las semanas previas a estas pruebas desde el instituto, Paula Regidor agradecía que, desde su centro, el IES Claudio Moyano muchos profesores “hicieran intensivos y nos ayudaran a repasar, sobre todo problemas y ejercicios que iban a caer. Pero la mayoría de las asignaturas nos las hemos preparado en casa”, reconocía.

Exámenes de la Pau / José Luis Fernández / LZA

En su caso, los nervios se disiparon ya en esta primera jornada. “Venía muy nerviosa y pensaba que no me iba a salir tan bien, pero, al ver los exámenes, con cosas que hemos dado durante todo el año, vi que no era para tanto. Si lo has trabajado y lo has ido practicando, no hay problema”, aseguraba. Además, en su caso, los dos primeros exámenes de la jornada eran los que más temía, por lo que piensa estar más relajada para el resto de la semana. Su objetivo es estudiar el grado de Educación Primaria en el Campus Viriato, una meta que tiene un poquito más cerca.

De momento, con parte de los 600 estudiantes zamoranos que se presentan a la PAU en esta primera convocatoria, también repartidos por Toro, Benavente y Puebla de Sanabria, regresará al campus estos dos próximos días para continuar con las pruebas de asignaturas como Inglés, Historia, Biología, Física o Matemáticas, esta vez, ya con los nervios más templados y la vista puesta ya en el verano.